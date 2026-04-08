Golpe al abigeato: secuestran $16 millones y 127 vacas

La Brigada Rural desplegó un operativo clave tras una denuncia por robo de ganado: incautaron una millonaria suma de dinero, varias armas de fuego y detectaron irregularidades en más de un centenar de animales. Un hombre de 32 años fue imputado y continúa el proceso con tobillera electrónica.

La investigación se activó a partir de una denuncia por abigeato en la zona rural de Lamarque y rápidamente derivó en un amplio despliegue de la Brigada Rural, que arrojó resultados contundentes: más de 16 millones de pesos en efectivo secuestrados, armas de distintos calibres y un total de 127 vacas, muchas de ellos en situación irregular y con diversas marcas.

En primer lugar, durante una requisa vehicular, el personal policial encontró una suma que superó los 16 millones de pesos, además de un arma corta calibre 9 mm cargada y un rifle de caza mayor. Ese hallazgo fue el puntapié para profundizar la investigación y avanzar con allanamientos en distintas chacras de la región.

Luego, en los procedimientos realizados en zonas rurales, se detectó una importante cantidad de armamento: un rifle calibre 22 con mira telescópica y más de 250 municiones de distintos calibres, entre ellas 22, 30-30, 9 mm, 32 y 44, además de cartuchos de escopeta y vainas servidas. Este volumen no solo llamó la atención por su diversidad, sino también por su cantidad, lo que motivó actuaciones paralelas por tenencia irregular de armas.

Pero el dato más fuerte surgió del control de hacienda. En total, se relevaron 127 vacas, de las cuales 57 no tenían marca identificatoria. Estos animales, conocidos como “orejanos”, fueron directamente incautados por no cumplir con la normativa vigente. En tanto, las otras 70 presentaban distintas marcas, por lo que también fueron retenidos de manera preventiva hasta que se acredite su propiedad mediante documentación.

Además, todos los animales fueron trasladados a un predio seguro para su resguardo y verificación, con intervención de personal técnico especializado. El procedimiento demandó varias horas y contó con la participación de inspectores de Ganadería, lo que permitió garantizar un control exhaustivo.

Por otra parte, los allanamientos continuaron en distintos puntos rurales. Mientras algunos no arrojaron resultados relevantes, en otros se secuestraron elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Finalmente, en relación al avance judicial, un hombre de 32 años fue detenido e imputado por abigeato agravado. Tras la formulación de cargos, la Justicia dispuso su libertad bajo medidas cautelares: deberá cumplir con restricciones durante cuatro meses y portar una tobillera electrónica de geolocalización, lo que permitirá monitorear sus movimientos mientras avanza la causa.

De este modo, el operativo llevado adelante por la Brigada Rural no solo permitió dar una respuesta concreta ante una denuncia, sino también detectar un escenario más amplio de irregularidades en el manejo de hacienda y elementos vinculados, consolidando una investigación que sigue en curso.