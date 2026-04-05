Lago Puelo: Record Mundial del Alfajor

Miles de personas circularon por Lago Puelo durante el viernes 3 y el sábado 4 de abril en el marco del 3er Festival del Alfajor 2016.

El evento culinario y artístico se realiza cada año en Semana Santa y fue creado y organizado por la Municipalidad de Lago Puelo, con la intendencia de Iván Fernández. El evento culinario y artístico se realiza cada año en Semana Santa y fue creado y organizado por la Municipalidad de Lago Puelo, con la intendencia de Iván Fernández.

El Festival del Alfajor cobró interés nacional rápidamente, posicionando a la localidad entre los lugares más destacados de la Argentina, en lo que se refiere a los eventos que más interés generan para visitar en Semana Santa, generando un positivo e importante impacto turístico.

Los canales de televisión y de noticias más importantes del país, como TN Todo Noticias y A24, estuvieron en vivo mostrando a Lago Puelo y el Festival del Alfajor, generando una destacada repercusión y publicidad a nivel nacional.

Este año el récord del alfajor más grande del mundo lo superó ampliamente Lago Puelo, con un alfajor con masa de alfajor real, con un peso de 1290 kilos, marcando un hito mundial histórico para la localidad.

La participación de artistas nacionales de renombre, como Mala Fama con Hernán Coronel y Campedrinos, que estuvieron sobre el escenario, también invitaron a miles y miles de vecinos y turistas a congregarse en el predio de la plaza central, disfrutando de shows de primer nivel. La participación de artistas nacionales de renombre, como Mala Fama con Hernán Coronel y Campedrinos, que estuvieron sobre el escenario, también invitaron a miles y miles de vecinos y turistas a congregarse en el predio de la plaza central, disfrutando de shows de primer nivel.

Los ganadores de la competencia de mejores alfajores:

-Mejor Alfajor del Festival del Alfajor 2026:

Alberto Porto – Origen Patagónico (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

-Mejor Alfajor de Autor:

Fernanda Toledo – Cascajo

(Puerto Deseado, Santa Cruz).

-Mejor Alfajor de Maicena:

Natalia Ambrosio – Ruah

(Perito Moreno, Santa Cruz).

-Mejor Alfajor con Dulce de Murra:

Lucía Balducci – Sabores Salvajes (Lago Puelo, Chubut).

-Mejor Alfajor con Dulce de Rosa Mosqueta:

Alicia Ramírez – Damais

(El Bolsón, Río Negro).

-Mejor Alfajor con Identidad Patagónica:

Daiana Pavelic – Casa Koko

(Lago Puelo, Chubut).

Se congregaron más de 35 puestos de alfajores provenientes de toda la Argentina, y más de 80 productores y artesanos de toda la región, consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país.

El Festival del Alfajor 2026 también contó con un paseo gastronómico con decenas de food trucks con distintas opciones culinarias y beer trucks con cervezas artesanales muy variadas.

Las visitas fueron con turistas provenientes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, siendo Lago Puelo elegido por múltiples ciudades de la República.

Durante el festival se realizó un reconocimiento a Lidia Esther Ríos, pionera en la elaboración de alfajores en Lago Puelo, por su aporte a la gastronomía local. También se distinguió a Maximiliano Dening y al equipo de la panadería de “Delicias del Lago” por la elaboración del alfajor más grande del mundo, logrado en el marco del festival.

El concurso contó con un jurado integrado por destacados profesionales de la gastronomía: Javier Moyano y Flora Moyano, de Comodoro Rivadavia; Patricio Castro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Sayi Congregado, de El Bolsón; y Eduardo Lago, de Lago Puelo, quienes evaluaron las distintas categorías y destacaron el alto nivel de los participantes.

Además, como parte de las actividades, se realizó la gran rifa del festival con los siguientes ganadores:

1° Premio – Moto 0 km: Ana Luz Lorda.

2° Premio – Smart TV 55 pulgadas: Irupe Nahuelmilla.

Estuvieron presentes la diputada provincial Jaqueline Caminoa y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quienes acompañaron al intendente Iván Fernández durante el evento y la entrega de premios, junto a productores y referentes como Jauja y Kissa Chocolates.

El Festival del Alfajor Patagónico continúa creciendo año tras año, posicionándose como un evento clave para la promoción del turismo y la producción regional.