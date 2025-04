Comenzó este mediodía el Paro de 36 horas de ATE con un acatamiento que supera el 95% en toda la Administración Pública Nacional y una contundente movilización frente al Congreso de la Nación. “Después de esta medida, tienen que apagar la motosierra. Se terminó, no hay espacio para más recortes”, sentenció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.



“Es el paro contra el Gobierno nacional que ha logrado la mayor adhesión. Hasta los empleados nuevos designados por Adorni abandonaron sus puestos y se plegaron a la medida de fuerza”, apuntó el dirigente estatal en referencia a la nutrida Secretaría de Comunicación y Medios, la cual cuenta con más de 200 empleados de los cuales más del 50% fueron contratados en 2024.



“Se trata de una huelga que tiene amplio consenso, trasciende los reclamos sectoriales y pone en evidencia la debilidad del Gobierno. El alto nivel de acatamiento muestra no sólo un descontento generalizado en todo el país, sino también que la gente le empezó a perder el miedo a Bullrich y a Milei”, agregó Rodolfo Aguiar.



En referencia a la multitudinaria movilización multisectorial frente al Congreso de la Nación, el referente de ATE evaluó: “Es esperanzadora la unidad lograda por todas las organizaciones sindicales y sociales. Ahora tenemos que pensar cómo se sigue el día viernes. Esto no puede quedar acá. Hay que definir la continuidad de un plan de acción. Será esa la única manera de torcerle el brazo a un Gobierno que hasta aquí no ha hecho otra cosa más que dañar a los trabajadores, jubilados y sectores populares”.



“En este momento la crisis que atraviesa la Argentina se agudiza. La suba del dólar se trasladará rápidamente al precio de los alimentos, y el nuevo acuerdo con el FMI no es otra cosa que más deuda y más ajuste”, concluyó Aguiar.



Se estima que los niveles de acatamiento a la medida de fuerza del sindicato estatal se mantendrán durante la jornada del jueves, día en el que además se realiza la huelga general convocada por las centrales obreras.



Durante el día y medio que se mantiene la huelga de estatales, la cual finalizará el jueves a la medianoche, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse a partir del viernes.



Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.



Cabe recordar que el Gobierno convocó a paritarias en la Administración Pública Nacional en la madrugada previa al inicio del paro con la intención de apaciguar la medida de fuerza. De esta manera, ATE concurrirá a la negociación del viernes a las 11 en la Secretaría de Trabajo (Av. Callao 114) exigiendo:



* Reapertura de las paritarias e inmediato inicio de un proceso de recuperación de los salarios.

* Reincorporación de trabajadoras y trabajadores despedidos de manera ilegal.

* Rechazo a la privatización de empresas públicas.

* Rechazo a la fusión y cierre de organismos.

* Repudio a la escandalosa decisión de aumentar el sueldo a los funcionarios que cesantean trabajadores (Decisión Administrativa 7/2025-JGM).

* Aumento de emergencia para todas las y los jubilados.

* Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

* Restitución de la moratoria previsional y normalización del INSSJyP.