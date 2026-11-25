El pasado sábado, en el Predio Polideportivo, se desarrolló el Regional de Atletismo anual con 160 atletas, a partir de los 5 años, que compitieron en pruebas de velocidad, de campo, fondo y semi fondo.

La jornada comenzó a las 9 hs y continuó hasta la noche con pruebas de velocidad que abarcaron desde los 50 mts hasta los 400 mts y con vallas desde los 60 hasta los 110 mts. El Semi Fondo y Fondo se corrió desde los 600 hasta los 5000 mts., mientras que las postas fueron de 5 x 80 y 4 x 100 mts.

Participaron las categorías; Minis, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y mayores.

Las pruebas de campo consistieron en salto en largo, alto, jabalina, disco y martillo. La categoría Minis realizó un circuito de 4 estaciones, lanzamiento, salto largo, velocidad y un mini trail de 200 mts.

El torneo se realizó con la colaboración del círculo de jueces, Chubut Deportes y padres que trabajaron en pista y con el servicio de buffet.

Participaron clubes y escuelas de atletismo de Esquel, Trevelin, Rada Tilly, El Maitén, Epuyén, El Bolsón y corredores individuales de Bariloche y la comarca.