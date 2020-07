Zurita : ”La postura del bloque Chubut al Frente impide que la gente pueda alimentarse o cobrar sus salarios “

Así lo afirmó la concejal Norma Zurita, en rueda de prensa, en relación al rechazo de los tres concejales de Chubut al Frente, sobre proyecto de prórroga de la emergencia económica municipal de Lago Puelo.

Al tiempo que acotó que a los concejales de Chubut al frente “Tal vez no les gusta que se les diga las cosas, que con su postura y lo que están haciendo impiden que la gente pueda alimentarse o cobrar sus salarios, tal vez pensaron que íbamos a aceptar tranquilamente lo que ellos argumentaron sin consistencia” .

El rechazo a la prórroga de la emergencia económica y financiera, se dio en la sesión extraordinaria realizada el martes, dicho proyecto no prospero a pesar de haber obtenido la mayoría de votos , cuatro positivos del bloque Frente de Todos ( Ángel Gangemi, Norma Zurita y Teodoro Dammer) y de Cristina Jara de la UCR.

Es válido recordar que al día de hoy el gobierno municipal trabaja con un presupuesto prorrogado del año 2018; y que en diciembre del 2019 dada la situación en la que la actual gestión de gobierno recibió el municipio, se declaró la emergencia económica financiera la cual venció ayer martes 30 de junio.

La situación de emergencia económica municipal de Lago Puelo se profundizó aún más a partir del mes de marzo, con la Pandemia por Covid 19 , al respecto el viceintendente Alejandro Marques, sostuvo “el escenario se tornó más complicado , por lo que se presentó ante el cuerpo legislativo un proyecto que prorrogaba la misma hasta diciembre de este año, entendiendo que había elementos que debían ser analizados, como por ejemplo solicitud de aportes al tesoro nacional y provincial, garantizar la continuidad de compras modelos alimentarios en emergencia bajo un esquema de contratación directa en relación a alimentos, productos de limpieza, como así también en el compromiso asumido de acompañar a la delegación de servicios públicos en la compra de repuestos y elementos esenciales para garantizar el mínimo funcionamiento del sistema servicios públicos”.

Así mismo subrayó que “Otro tema importante con el crédito presupuestario existente, era necesario reasignar partidas para garantizar el pago de salarios a trabajadores municipales”.

Marqués, valoró el acompañamiento del bloque Frente de Todos y de la UCR; al tiempo que describió como “ una actitud preocupante” la del bloque que responde al ex intendente Ibarra , al aseverar que “ Se rechazo el proyecto sin demasiada argumentación y fundamentación , a pesar del trabajo realizado en comisión “.

Norma Zurita, presidenta de la comisión de hacienda, al hacer hincapié en un arduo y minucioso trabajo realizado durante dos semanas señaló “ Yo creo que votar en negativo es parte de lo que sucede en general , hay una cuestión en interferir en este momento y resaltar algunas cuestiones que no se resaltaron los años anteriores, como si en años anteriores hubiese estado todo bien. Lo que más me sorprende es que estuvimos trabajando dos semanas, incluso con el secretario de hacienda para dejar en claro donde iba a ir a parar este movimiento del presupuesto, en el proyecto estaba muy bien especificado adonde se iba a derivar el dinero de un presupuesto prorrogado que ya tiene las partidas agotadas”.

Finalmente el viceintendente llevó tranquilidad a los trabajadores al afirmar que en principio el pago de salarios de este mes está garantizado; aunque no se arriesgó a asegurar cual va a ser el panorama de acá en más.