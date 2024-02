Weretilneck y Aguiar se reunieron en la sede de ATE Nacional en defensa del federalismo

El dirigente le manifestó el respaldo del sindicato a la provincia de la cual es oriundo frente al hostigamiento del Ejecutivo Nacional. También abordaron la situación de los estatales y fijaron fecha para el Convenio Colectivo de Trabajo.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, recibió este miércoles en la sede del sindicato al Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y mantuvieron una extensa reunión en la que dialogaron sobre el hostigamiento que están recibiendo las provincias por parte del Ejecutivo Nacional mediante la falta de diálogo, discursos violentos, desfinanciamiento y amenazas de quitas de fondos coparticipables, entre otros puntos.



“Es muy grato recibir la visita del gobernador de mi provincia en nuestra sede nacional, y mucho más importante es que la misma se produzca cuando enfrentamos un escenario político sumamente difícil en el país. Desde el movimiento obrero tenemos que respaldar, en nuestro caso en primer lugar a nuestra querida provincia de Río Negro, pero también a toda la región patagónica frente a esta avanzada de un gobierno central que quiere quedarse con los recursos de las provincias”, indicó Rodolfo Aguiar luego del encuentro de más de una hora con su coterráneo.



“Tenemos muy en claro nuestro rol. Siempre hemos tenido y seguiremos teniendo autonomía de los partidos políticos, gobiernos y grupos empresarios. Pero en esta oportunidad está en juego el federalismo y no podemos dejar de unir fuerzas para defender los intereses y los esfuerzos que realizan todos los rionegrinos y rionegrinas”, agregó el dirigente.



Frente al complejo momento que atraviesan los trabajadores del sector público, Aguiar evaluó junto al gobernador rionegrino: “En medio de las negociaciones paritarias, hemos coincidido en que el ajuste no lo podemos pagar ni los estatales provinciales ni los municipales. Somos quienes garantizamos el funcionamiento del Estado. Al Estado le damos vida con nuestras propias vidas todos los días. El único que puede ayudar a la gente en este momento de profunda crisis es el Estado. Se necesita más Estado que nunca”.



Durante el encuentro, las partes definieron que la última semana de marzo tendrá inicio el debate para dar cumplimiento a lo acordado en el pasado encuentro en torno a la firma del Convenio Colectivo de Trabajo.



En esta línea, Aguiar concluyó: “Este tiempo complejo que nos toca atravesar no debe impedir los avances en materia de convenios colectivos de trabajo. Son tiempos no sólo de resistir, sino también de tener propuestas, y el Convenio Colectivo de Trabajo es una de las iniciativas más importantes para seguir democratizando la Administración Pública provincial. Hemos acordado que la última semana de marzo demos inicio a esas deliberaciones”.



Los dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer el federalismo frente al desfinanciamiento y las constantes amenazas del Presidente Javier Milei, como la eliminación del Fondo Compensador del Interior para el transporte, el Fondo de Incentivo Docente, o las transferencias discrecionales a las provincias, entre otros puntos. En esta línea, Aguiar le manifestó a Weretilneck que el ajuste ordenado por Nación no debe recaer sobre el Estado provincial, en los municipios, ni en sus trabajadores.



Previo a la reunión, el mandatario provincial recorrió las instalaciones del sindicato ubicado en Avenida Belgrano 2527 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conociendo espacios de gran importancia como el Anfiteatro Eva Perón o el Salón Federal, y dialogando con los trabajadores que día a día ponen en valor a ATE.