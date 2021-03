Weretilneck, Pichetto y Bullrich fueron denunciados por «discriminación» por la comunidad Mapuche

PRESENTACIÓN ANTE LA JUSTICIA FEDERAL

La denuncia fue presentada por la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche este miércoles 17 de marzo a una semana de originado el incendio que generó una catástrofe en la cordillera, por considerar que incurrieron en actos discriminatorios” al adjudicar a integrantes de esa comunidad la autoría de los incendios que afectaron a varias localidades de la Patagonia.

Orlando Carriqueo, secretario ejecutivo de esa organización fue quien formuló la presentación ante la Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de Sylvia Cynthia Little, basándose en la Ley 23592, que penaliza las conductas discriminatorias.

La denuncia fue sobre el Senador Nacional de Río Negro, Alberto Weretilneck; el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Pichetto, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien días atrás visitó la zona de catástrofe.

La comunidad mapuche le pide a la justicia federal, que investigue los dichos y acusaciones de los denunciados, y en el caso de Weretilneck sobre las declaraciones en distintos medios de prensa tras el incendio que castigó duró a localidades de la Comarca Andina. El senador en su momento aseguró que el origen de los siete focos que originaron la gran catástrofe en la que se destruyeron cientos de viviendas, infraestructuras varias y miles de hectáreas de bosque, habían sido provocados por “tres integrantes radicalizados de las comunidades mapuches”.

Además el hoy senador y ex gobernador de Rio Negro, afirmó en declaraciones que había aportado “pruebas” de sus dichos ante las autoridades nacionales, que incluían material fotográfico de un vehículo marca Volkswagen blanco que fue visto en la zona de Foyel, donde el año pasado se desarrolló un conflicto de tierras.

Desde la organización de pueblos originarios, entienden que Weretilneck debería presentarse como corresponde y denunciar lo que dice públicamente ante los estrados de la Justicia Federal.

Por su parte Pichetto fue denunciado por incurrir en declaraciones y afirmaciones similares; en tanto Bullrich posteó un video en las redes sociales acompañado con el siguiente posteo: “Incendios intencionales de la RAM que nosotros combatimos y que quieren hacer de la Patagonia un lugar invivible”.