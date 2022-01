Vizzotti llegó a Chubut para fortalecer la campaña de vacunación

La titular de la cartera sanitaria de la Nación arribó este mediodía a la Provincia para cumplir una intensa agenda que prevé visitas a Centros de vacunación y reuniones con profesionales médicos._

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó este lunes a Chubut donde hasta el martes inclusive, cumplirá una intensa agenda junto al titular de la cartera sanitaria de la Provincia, Fabián Puratich.

Tras arribar al Aeropuerto de Trelew, Vizzotti, acompañada por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli y la asesora del Ministerio de Salud, Laura Hernández, brindó una rueda de prensa donde expresó que “venimos trabajando mucho con todas las jurisdicciones con la particularidad del avance de las campañas de vacunación y también de las situaciones epidemiológicas de cada una de las provincias”.

“Venimos a Chubut a trabajar durante dos días, en Rawson, Trelew y Madryn, recorriendo los vacunatorios, para hablar con pediatras y trabajar con distintos subsectores del sistema de salud para hacer un diagnóstico de situación y compartir experiencia de otras provincias y ver cómo podemos acelerar la vacunación que sabemos que es la herramienta más importante para minimizar el impacto de esta tercera ola”, remarcó la funcionaria nacional.

Vizzotti remarcó que “el objetivo es seguir trabajando en lo que es la atención en los centros de testeo en esta nueva etapa de la pandemia con una variante diferente y trabajando como siempre en conjunto desde Nación con las Provincias y Municipios”.

“Son situaciones diferentes, cada provincia hace un esfuerzo enorme, la provincia de Chubut tiene distancias extensísimas y el trabajo que se hace para llegar a todas las localidades es muy importante”, valoró la Ministra.

Vizzotti destacó que “debemos vacunarnos y seguir las recomendaciones en relación a la vigilancia epidemiológica del avance de la pandemia”.

*Vacunación*

“Hoy argentina llego al 95% de vacunación a mayores de 18 con una dosis y 85% con dos dosis. Estamos avanzando en vacunación de 3 años y en personal de salud alcanzamos el 60% de refuerzo; en mayores de 60 años ya el 50% esto es muy importante para que no se traduzca en hospitalizaciones y muerte”, indicó la titular de la cartera sanitaria nacional.

Asimismo, añadió que “tenemos adolescentes entre 12 y 17 años con casi 85% de cobertura y entre 3 y 11 el 67% teniendo en cuenta que empezaron en octubre. Siguen aumentando las coberturas en ese grupo y tenemos que saber que en enero y febrero debemos captar a quienes no empezaron el esquema, a quienes no completaron y a los menores de 18 años. Por eso nos reuniremos con la sociedad de pediatría para apuntalar la vacunación en menores no solo por Covid sino todo el calendario, porque estamos preocupados por el ingreso escolar nuevamente con coberturas bajas y ese será uno de los ejes de este viaje”.

Vizzotti manifestó que “seguimos trabajando para fortalecer la confianza y evacuar cualquier duda para seguir avanzando, Argentina es uno de los pocos países que vacuna desde los tres años y tiene cobertura muy alta”.

*Acompañamiento de Nación*

Por su parte, el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich destacó “la visita de la Ministra, Vizzotti, la cual es la segunda vez que viene a la Provincia, siempre es bueno sentir el acompañamiento tanto del Gobierno Nacional como del Ministerio de Salud, más allá de que siempre están a disposición, nos llaman por teléfono, nos convocan, escuchan lo que sugerimos y trabajamos en conjunto entendiendo nuestras necesidades y dificultades”.

En el mismo sentido, el funcionario provincial expresó que “la presencia física tanto de la Ministra, como de su equipo, nos va a hacer entender la importancia de la vacunación, no sólo del Covid – 19, sino de todo el calendario, como así también para hablar de otro temas que muchas veces quedan tapados por esta pandemia, pero que se siguen avanzado en base al trabajo en conjunto”.

*Vacunación nocturna en Trelew*

Asimismo, Puratich aprovechó la ocasión para recordar que esta semana “comienza la vacunación nocturna en Trelew, dado que hay muchas personas no se han podido acercar, y con esto es abrir otra puerta, buscar accesibilidad, en un momento la gente venía a buscar la vacuna, y ahora nosotros salimos a buscar a la gente para que se vacune, pero sabemos que para que eso ocurra, debemos ampliar el acceso y creemos que esta es una buena oportunidad por eso felicito al equipo del área programática de la ciudad que ha permitido que esto se pueda concretar”.

Finalmente, el ministro de Salud remarcó que “la idea es continuar trabajando tanto en la Nación como en la Provincia de forma conjunta, porque sabemos que esta forma de trabajar es la que nos va a sacar adelante, unidos codo a codo y realmente hicimos un gran equipo los ministros de salud de todas las provincias, independientemente de los colores partidarios cuando el objetivo es el bienestar de la sociedad”.

*Agenda*

En primer término, la titular de la cartera sanitaria nacional visitó el vacunatorio que funciona en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Etchepare de Trelew, donde fue recibida por los subsecretarios de Gestión Institucional, Mariano Cabrera y de Programas de Salud, Laura Pizzi, el titular del Área Programática Trelew, Eduardo Ramírez, los directores del Hospital, Cristian Setevich, del Centro Materno Infantil de Trelew, Matías Mendelevich, médicos, enfermeras y personal sanitario.

Allí, la vacunadora Susana Berwyn señaló que “un honor que nos visite la Ministra en este centro tan chiquito pero que abarca a tanta comunidad. Sentimos mucho orgullo que nos visite y se interiorice sobre cómo venimos trabajando, ya que quizás ellos no toman dimensión de cómo asiste un vacunatorio tan chiquito como el nuestro”.

*Actividades*

Por la tarde, Vizzotti conocerá los Consultorios de Salud Sexual y Diversidad del Hospital Santa Teresita de Rawson y mantendrá encuentros con el Consejo Provincial de Obras Sociales, Clínicas y Sanatorios provinciales.