VIOLENCIA FAMILIAR/GENERO : “En aislamiento ante hechos de violencia la obligatoriedad de quedarse en casa se rompe, se puede salir a pedir ayuda y denunciar”

Desde el Ministerio Publico Fiscal, a través del SAVD- Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito-, difunden a través de los medios de comunicación de la Comarca en el marco de la contingencia sanitaria, asesoramiento sobre violencia familiar y de género, pautas de cuidado y mecanismos de denuncia. Clara Goyenechea, trabajadora social de dicho servicio con jurisdicción en la Comarca Andina remarcó “Lo que las víctimas de violencia tienen que saber es que en el contexto de aislamiento, la obligación de quedarse en casa se rompe y pueden salir a pedir ayuda, es un derecho que tienen…”.

También pueden pedir ayuda comunicándose vía teléfono a las líneas gratuitas de urgencias y emergencias Nº 101 o 911; mientras que para consultas y asesoramiento pueden comunicarse a la línea nacional Nº 144.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito(SAVD) ,es un órgano auxiliar del Ministerio Publico Fiscal de la oficina única de Lago Puelo, que aborda situaciones de toda la región noroeste e( Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo) .

El SAVD, interviene ante situaciones de delito, bajo intervención del fiscal de turno, ante una presunción de delito, y cuando la denuncia está radicada.

Goyenechea, al ser consultada por cual es el mecanismos de intervención en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio ante un hecho de violencia familiar y/o género, la profesional informó que el equipo del SAVD , está integrado por tres profesionales ( abogado, psicólogo y asistente social) ; si bien orgánicamente sigue siendo igual, lo que hoy están limitadas son las intervenciones presenciales e interdisciplinarias, por lo que las asistencias se realizan de manera telefónica, aunque en casos que se consideran junto al fiscal interviniente como extrema urgencia se puede hacer presencial.

Derechos y mecanismos de denuncia y pedido de ayuda

La trabajadora social de SAVD, resaltó “lo que nos interesa en este contexto de aislamiento que las personas que esten transitando un contexto de violencia sepa que la obligación de quedarse en sus casas se rompe frente a una situación de violencia, pueden salir a pedir ayuda este es un derecho que tienen… Si están viviendo un momento de urgencia y gravedad también pueden llamar a la línea 101 o 911, para que puedan presentarse un móvil policial de comisaría más cercana.- sino pueden consultar y asesorarse sobre mecanismos de protección, ayuda y derechos, comunicándose al 144 una línea nacional gratuita “.

Así mismo hizo hincapié en que las instituciones de intervención a las que se puede pedir ayuda y denunciar situaciones de violencia, están funcionando y las medidas cautelares no han sufrido modificación alguna ya que “protegen derechos fundamentales, la integridad física y material y libertad de las personas ; así como debemos preservar nuestra salud en esta contingencia sanitaria, esto también hace a la salud de cualquier ciudadano. Estas medidas se están dictando, se deben dictar de inmediato y ser ejecutadas por la policía, con un seguimiento de control”, aseveró Clara Goyenechea.

Por otra parte la integrante del SAVD, indicó que no solo la víctima de violencia puede denunciar, sino que otra persona que advierta la situación lo puede hacer, ya que es una problemática compleja que ataña a toda la comunidad, la cual también debe comprometerse en poder buscar protección para quien esté transitando una situación de violencia familiar y/o género.

Así mismo se explicó que cuando el vulnerado en sus derechos es un niño, la denuncia la debe radicar un adulto que represente el interés del niño/a que haya tomado conocimiento de una situación de violencia.

Repensar el trabajo en red

Si bien el SAVD limita sus intervenciones ante denuncias concretas con presunción de delito, considerando la contingencia sanitaria por Pandemia Covid-19, Clara Goyenechea, indicó que en el marco del contexto de aislamiento entiende que las instituciones deben repensar el trabajo en red, para tratar de diagnosticar la situación y llegar a captar de alguna manera las situaciones de vulnerabilidad que pudieran estar sufriendo aquellos sectores en donde al aislamiento social preventivo y obligatorio se suma el aislamiento territorial a raíz de las distancias con el vecino más cercano, los centros urbanos y la falta de acceso en muchos casos a medios de comunicación virtual o telefónica.

En tal sentido Goyenechea sostuvo “Por eso se está tratando de visibilizar esas situaciones que podrían estar transitando algunas familias, a partir de ahí se va a poder pensar nuevas estrategias. En cada territorio esto se va a poner en juego de manera distinta, en cada uno hay huecos y distintas fortalezas”.

Pautas de cuidados

La trabajadora social, integrante del SAVD Comarca Andina, finalmente compartió algunas pautas de cuidados para evitar conflictos y tener una buena convivencia familiar en el contexto de aislamiento. Clara Goyenechea subrayó “Esta situación de aislamiento nos altera a todos en nuestra rutina vida cotidiana, todos tenemos estrés, tensión, hay otra dinámica que hace que se generen situaciones de conflicto; en principio reconocer que se va a ver más alterada la vida de todos, poder estar más atentos y escucharnos , no patologizarnos, poder saber que necesita cada uno y ver entre todos como lograr un acuerdo en la convivencia, esto se logra con vínculos que apuestan a la salud, a veces no todas las familias lo pueden llevar adelante; por eso necesitamos la ayuda del otro, de los vínculos, contacto con nuestros pares, hermanos, vecinos , ver la manera de hacerlo preservando nuestra salud, seguir estando conectados y buscar herramientas en el afuera. Por eso la sugerencia es reconocer que vamos a sufrir una alteración de nuestras vidas, no quedarnos solos, desde la creatividad ver cómo podemos recrear esa manera de conectarnos y buscar ayuda”.

Ayuda y denuncias – Comarca Andina :

Mail: Fiscalialp_mesa@juschubut.gov.ar

Consultas y denuncias: comisariamujerelhoyo@policia.chubut.gov.ar

Consultas/Contención/Asesoramiento : 144

Urgencias: 101 / 911