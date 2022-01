Villa Mascardi: En corte de ruta encapuchados de comunidad mapuche agredieron con palos a turistas

El hecho se registro el pasado viernes, sobre Ruta Nacional 40, en un corte de ruta , encabezado por la comunidad Lafken Winkul Mapu. Al menos un turista recibió un contundente golpe en la cabeza.

Dos viajeros oriundos de Buenos Aires, que tenían intención de ir hasta El Bolsón, al intentar saber los motivos de la interrupción al transito que generó largas colas y demoras , integrantes del grupo mapuche encapuchados, proporcionaron golpes en la cabeza haciendo uso de palos que portaban.

Marco Galderisi,es uno de los jóvenes agredidos, contó que vacacionaba en Bariloche junto a nueve amigos. El viernes pasado, los turistas decidieron visitar El Bolsón, pero a la altura de Mascardi, detectaron una hilera de unos cien autos, y fueron atacados cuando intentaban interiorizarse sobre la situación,, para evaluar si seguían viaje o retornaban a la ciudad de Bariloche.

Según indicaron, ningún transeúnte intervino, y recién fueron asistidos a unos dos km del lugar, en un puesto de gendarmería que los llevó hasta una salita , en donde los efectivos de dicho organismo nacional de seguridad, les dijeron que” no podían intervenir que estaban con las manos atadas”.

En un centro privado, los dos jóvenes heridos recibieron atención médica, uno de los jóvenes recibió dos puntos en la herida de la cabeza, le hicieron una tomografía y el otro joven recibió cuatro puntos.

Reconoció que no hicieron la denuncia porque no querían perder sus últimos días de vacaciones. Galderisi consideró que las fuerzas de seguridad deberían intervenir para impedir los cortes en la ruta. «No digo reprimir de forma violenta pero es ilegal cortar la ruta. Y alguien que le pega un palazo en la cabeza a otro debería estar preso. Podrían haberme matado», concluyó. (Río Negro).