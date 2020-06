Viceintendente Marques: Valoró el gesto del gobernador de coparticipar parte del fondo fiduciario a los municipios

El viceintendente de Lago Puelo Alejandro Marques, en representación del poder ejecutivo municipal, asistió el pasado viernes a convocatoria del gobierno provincial, en la que se presentó e informó a las comunas y municipios, el acuerdo de asistencia financiera celebrado con Nación, mediante el cual ingresaran a la provincia del Chubut 5 mil millones de pesos en dos tramos, endeudamiento aprobado por unanimidad este martes por la legislatura provincial.

Marques en dialogo con noticias de la Comarca, ponderó la decisión del gobernador Arcioni de coparticipar parte de dicho fondo fiduciario con los municipios , Lago Puelo recibirá en dos tramos cinco millones y medio de pesos “ lo que significa una 65% de una masa salarial municipal y oxigena las finanzas municipales” , subrayó el viceintendente , en ese sentido también adelantó que una vez recepcionados dichos fondos, estará garantizado el pago salarial correspondiente al mes de junio y proyectar de alguna forma el esquema de pago de aguinaldos; ya que no existían los fondos suficientes para poder cumplir con dicha obligación.

El viceintendente Alejandro Marques, además de valorar el gesto del gobierno provincial con los municipios y comunas, resaltó el acompañamiento del gobierno nacional a la provincia y en especial a los trabajadores estatales, al tiempo que señaló “Esto es bueno, hoy la provincia del Chubut tiene una masa salarial de 400 millones mensuales de pesos, el ingreso de estos fondos es fundamental para ir pagando parte de la deudas que existen salariales a trabajadores”.

Agregando Marques, que “Hasta el momento el municipio venia cubriendo el déficit que había generado la baja en las coparticipaciones de impuestos federales y reducción de regalías alrededor del 50%, Valoramos este gesto del gobernador con el apoyo a los municipios a pesar de que no tenía la obligación de hacerlo, y sobre todo el apoyo de nación a los trabajadores provinciales. Todos los intendentes de todos los municipios y colores políticos han ratificado el apoyo a este convenio con nación”.

Consultado por qué destino tienen los fondos que recibirá el municipio, el viceintendente respondió que “Los fondos que recibirá el municipio, no tienen un destino específico, pero si apuntan a colaborar con todo lo que es un esquema de pagos de empleados municipales y obviamente todas las necesidades de asistencia financiera para algún tipo de proyecto específico”.

Esquema de endeudamiento

Consultado por cómo se plantea el esquema de endeudamiento que asumirán los municipios al recibir dichos aporte coparticipado por el gobierno nacional , Alejandro marques explicó que “El esquema es un préstamo a una tasa subsidiada, (0,10%) casi simbólica , se va a pagar en 36 cuotas , y se empieza a pagar recién en enero del 2021 , así que esperemos que a medida que vayan mejorando los ingresos por coparticipación federal y regalías a partir del mes que viene nos da la posibilidad de tener los fondos para el pago de ese préstamo. Es una ayuda muy importante de nación a provincia y de o provincia a municipios”.

Reunión con el gobernador

Así mismo Marques, informó que el viaje a Rawson fue oportuno para mantener una reunión con el gobernador en la que participaron varios municipios “ Fue muy provechoso el viaje tuvimos un espacio de reunión con el gobernador donde hablamos de varios temas, entre ellos se planteó la necesidad de que la provincia pague la parte correspondiente de los trabajos de poda y desmalezamiento de líneas de la región para mejorar la calidad del servicio público, y también la necesidad de empezar a planificar en el mediano plazo las obras de inversión necesarias para que una vez por todas el servicio de provisiona de energía eléctrica en la región tenga la calidad que requiere una comarca que cada vez tiene más impactos del turismo y la producción , la energía es vital para poder reactivar y fortalecer el sector”, aseveró el funcionario de Lago Puelo; en ese sentido aseguró “ este tema fue planteado como primer tema agenda. El otro tema que nosotros desde la región consideramos importantísimo, es el poder ir saldando las deudas que la provincia tiene con los trabajadores públicos y poner en valor los servicios esenciales que la provincia tiene que brindar en la zona”.

Posible visita del gobernador

Finalmente Alejandro Marques, adelantó que” existe la posibilidad de el gobernador estuviese en la región a mediados del mes de junio , para seguir charlando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de pensar las políticas públicas en cada uno de los territorios poniéndolas al servicio de los vecinos , saliendo de la situación de cierta quietud que hay en algunas oficinas del estado provincial y que requiere de mayor gestión y trabajo concreto en relación con los municipios. Tenemos la mejor expectativa, está la posibilidad de que a mediados del mes de junio se concreta el encuentro, el intendente de El Hoyo propuso la localidad como sede, aunque eso seguramente lo evaluaran. Los temas a charlar son económicos y de una planificación de acá a los próximos años, y sacar a la provincia adelante entre todos juntos “, concluyó el viceintendente de Lago Puelo.