Vialidad Provincial capacitó a su personal en el manejo de incendios

Se realizaron jornadas de formación en Puerto Madryn y Rawson destinadas a maquinistas y equipos de apoyo que operan ante las emergencias ígneas.

En el marco de un convenio firmado entre la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Administración de Vialidad Provincial (AVP) se realizaron jornadas de formación, en Puerto Madryn y Rawson, destinadas a maquinistas y equipos de apoyo que operan ante las emergencias ígneas.

La capacitación se encuadra en las políticas puestas en marcha desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres centradas en mejorar la eficiencia del Estado en todas sus áreas, dotando de mayores herramientas a los agentes de la Administración Pública.

En esta ocasión, y a partir del acuerdo rubricado entre el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher, se dictaron capacitaciones orientadas al personal operativo que trabaja con maquinaria pesada en el manejo del fuego y primeros auxilios.

El primer encuentro se desarrolló en la Jefatura Zona Noreste de AVP (Puerto Madryn), donde los viales recibieron conocimientos básicos y esenciales de actuación frente a incendios, y herramientas básicas de primeros auxilios ante situaciones de riesgo de vida.

La formación continuó este miércoles en la sede central de Vialidad Provincial (Rawson) con la participación de maquinistas provenientes de la Delegación Zona Centro (Gaiman).

Además, formaron parte de las jornadas representantes de la Subsecretaría de Bosques, del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y de Defensa Civil, reforzando la articulación interinstitucional para garantizar una respuesta más eficaz frente a emergencias.