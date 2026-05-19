Vialidad Nacional inició en Chubut Plan Integral invierno 2026

ialidad Nacional, a través del 13° Distrito Chubut, inició oficialmente este lunes el Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2026. El programa dará cobertura total a las Rutas Nacionales 3, 25, 26, 40, 1S40, 259 y 260, con el objetivo central de garantizar la circulación de los usuarios y el transporte de bienes esenciales frente a las inclemencias del tiempo.

Con la llegada de las bajas temperaturas, las rutas de la región se ven afectadas por condiciones adversas como humedad, formación de hielo, viento blanco y nevadas. Ante este escenario, Vialidad Nacional despliega este operativo invernal habitual para asegurar la transitabilidad de todo tipo de vehículos mediante la distribución estratégica de personal y maquinaria en todo el territorio provincial. Además, sobre las rutas con calzada de ripio se efectúan trabajos de limpieza y despeje de nieve.

El plan cuenta con una dotación de 120 agentes abocados directamente al operativo, cuyas tareas principales incluyen el monitoreo permanente del estado de los tramos de las rutas, la distribución de sal sobre las calzadas con hielo y nieve, así como el despeje de la misma y la emisión diaria de los partes de transitabilidad.

A este equipo se suma el personal encargado de la logística general, el funcionamiento de los talleres para la reparación de los equipos y la gestión de los procesos administrativos necesarios para asegurar la provisión constante de insumos.

Campamentos y despliegue de maquinaria

Para optimizar la capacidad de respuesta, el organismo dispondrá de 20 campamentos viales instalados a lo largo de las rutas nacionales. Entre equipos propios y de empresas contratistas, se cuenta con: 24 motoniveladoras; 21 camiones barrenieve con distribuidor de sal; 12 máquinas cargadoras; 9 camiones volcadores; 8 máquinas retropalas; 5 camiones batea para el transporte de sal, 4 camiones distribuidores de solución salina y camionetas 4×4 asignadas a cada campamento.

Tanto el personal como las maquinarias ya se encuentran distribuidos en los puestos estratégicos de Esquel, Los Cipreses, La Cancha, Epuyén, Ruta 1S40 El Maitén, Tecka, El Molle, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Mayo, RN 260 kilómetro 30, RN 260 Lago Blanco, Paso Internacional Huemules, Sarmiento (zona de Manantiales), Pampa del Castillo (Ruta 26), Campamento Ferrays (RN 3), Pampa Salamanca (RN 3), Garayalde (RN 3); Dolavon, Las Plumas y Los Altares (RN 25).

Vialidad Nacional recuerda a las personas usuarias la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetando las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, además de verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje. Para conocer las condiciones de transitabilidad en tiempo real, se encuentra disponible el sitio oficial del organismo: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional

Por consultas, gestiones y/o reclamos podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional:

https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas