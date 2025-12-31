Verano Seguro: La Policía del Chubut realizó operativos simultáneos y secuestró un arsenal de armas, vehículos, animales y dinero vinculados a delitos rurales

En los allanamientos, se identificó a todas las personas que formaban parte de una presunta red de abigeato. Los procedimientos se llevaron a cabo en establecimientos rurales de Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín.

El Gobierno Provincial, a través de la División de Investigaciones Rurales, dependiente de la Policía del Chubut, desarrolló una serie de allanamientos en las últimas horas en donde se identificó a todas las personas presentes en las viviendas y se secuestraron 14 armas de fuego; una gran cantidad de municiones de distintos calibres; computadoras; teléfonos celulares y documentación relacionada con el transporte y la comercialización de hacienda.

Además, se incautaron más de 10 millones de pesos y 82.000 dólares, alrededor de 1.279 ovinos con distintas señales de propiedad, que aún se encuentran en proceso de investigación, y otros elementos de interés vinculados con delitos rurales en distintas partes de la región. Asimismo, se registraron siete vehículos.

Durante los procedimientos, se realizaron controles en los establecimientos donde se concentra el ganado ovino, donde se detectaron irregularidades en marcas y señales. En función de estos hallazgos, se procedió al secuestro de animales; cueros y otros objetos que contribuyen a la investigación.

El operativo fue supervisado por el director de la Policía Judicial, Eduardo Chemin; el jefe de la División de Investigaciones Rurales, Jorge Calderero; y autoridades del Ministerio Público Fiscal.

En el operativo, se contó con la colaboración de personal policial de diversas unidades; de la Policía Científica de Esquel; así como también de funcionarios de las Fiscalías; Juzgados de Paz e integrantes del SENASA, quienes realizaron el relevamiento de la documentación correspondiente.

Los resultados fueron informados al Ministerio Público Fiscal, que dispuso las medidas correspondientes, las cuales contaron con la autorización de las autoridades judiciales de cada una de las jurisdicciones abarcadas.

