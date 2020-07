Vecinos movilizados: “Queremos respuesta y que Lago Puelo deje de ser tierra de nadie como hasta ahora”

Romina, una vecina de Lago Puelo que formó parte de la movilización frente al municipio, y que integra lista de beneficiaria de un lote en proyecto de urbanización Radal sur, dejada por el gobierno anterior, señaló que lo que menos quieren es una guerra entre vecinos, pero sí exigen respuestas al ejecutivo municipal, por la toma de tierras en el lugar en cuestión.

Romina en diálogo con Noticias de la Comarca, dijo “ La idea es venir pacíficamente a reclamar y pedir respuestas al intendente porque consideramos que hoy esto es un descontrol con tomas por todos lados, queremos que nos den respuesta”.

Así mismo al hacer hincapié en la lista dejada por el gobierno anterior, con un croquis con Nº de lotes y nombre de preadjudicatarios, insistió en que “ en ese listado somos todos nacidos y criados acá, en eso se basó la gestión anterior al dejar una lista con preadjudicatarios , la mayoría estamos esperando hace mucho tiempo”.

En relación a la toma en loteo Radal Sur/ Golondrinas, Romina dijo “ Nos indigna que en la toma de Golondrinas, yo pertenezco hay gente de Chile, Córdoba, Mendoza, El Hoyo, El Bolsón El Hoyo. Eso nos indigna” aseveró .

Previo a la concentración frente al municipio, los vecinos y vecinas ingresaron una nota dirigida al intendente pidiendo respuesta e informe sobre las acciones realizadas en relación al problema.

La vocera del grupo además subrayó que “ No es una campaña en contra de esta gestión simplemente queremos respuestas”; además dijo que “ el grupo nuestro no viene atrás de la cabeza política de nadie, somos un simple grupo de vecinos que venimos pacíficamente, si el intendente hoy nos dice que sacaron a todos … no nos ponemos a que ese listado se revise, simplemente queremos una respuesta. Que nos asegure que Lago Puelo ya deje de ser tierra de nadie como hasta ahora”.

Finalmente al ser consultada Romina si las personas que integran el listado en cuestión, cuentan con el nº de expediente de inicio de trámite, dijo “ Tenemos expedientes, pero ahora algunos dicen que ya no existen. Nosotros entregamos toda la documentación que se requiere para eso”.

Así mismo indicó que hasta el momento no han sido citados por la oficina de registro de tierras, cuya creación se aprobó el pasado mes de febrero.

La vocera del grupo de vecinos movilizados aseguró que “si no dicen nada concreto, vamos a seguir insistiendo respetuosamente, pero lo que no queremos es una guerra entre vecinos, siento que en esto está pasando, están los que quedaron, los que tomaron y los que ilusionaron … no queremos violencia, hoy por hoy pienso que la paciencia se está acabando, espero que esto no termine en nada grave”.