Vecinos de Río Mayo colaboraron en la puesta en valor de la Escuela N°39 para garantizar el inicio de clases

En diálogo con los padres y docentes de la Escuela N° 36 de Río Mayo, el titular del ejecutivo chubutense agradeció especialmente a quienes se acercaron a la institución a ayudar con la pintura y las refacciones de la misma, y pidió “replicar ese compromiso en todos las ciudades de la provincia”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, visitó este sábado la Escuela Nº 36 de Río Mayo, donde padres, docentes y miembros de la comunidad ayudaron a pintar las instalaciones, en el marco del proyecto «Juntos por la educación».

Dicha estrategia provincial se basa en una fuerte inversión en materia de infraestructura escolar que viene realizando el Gobierno con el objetivo de llevar adelante las refacciones que resulten necesarias para garantizar el inicio del ciclo lectivo.

“Me enorgullece haber podido venir hoy a compartir este momento, y ver que tantas familias estaban colaborando con nosotros para pintar la escuela y ponerla en valor”, destacó el Gobernado, quien posteriormente encabezó también el acto central de la Fiesta Nacional de la Esquila.

«Si no podemos garantizar la educación, nada tiene sentido»

Además, Torres afirmó que “es importante que como comunidad entendamos que si no podemos garantizar la educación, nada tiene sentido: no podemos hablar de una verdadera agenda de desarrollo si no somos capaces de asegurarles a los más chicos la posibilidad de aprender y desarrollarse”.

Finalmente, el Gobernador pidió replicar “esa convicción que vimos hoy, esa solidaridad de tantas familias de Río Mayo en los distintos pueblos de la provincia”, y agregó: “Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder garantizar el inicio de las clases y recuperar la calidad académica que alguna vez tuvo esta provincia”.