Vecino de Puerto Patriada denuncia discriminación. El Municipio quiere desalojarlo de un espacio autorizado por la gestión anterior en el que proyecta un patio cervecero

Adolfo Scalzi, vecino de Puerto Patriada desde hace casi 10 años, se acercó a la redacción de este diario, a exponer una situación relacionada con una orden de desalojo que atraviesa con la actual administración municipal que desconoce un compromiso del anterior gobierno que le permitió iniciar tareas en un sector ubicado dentro del camping municipal para concretar proyecto de patio cervecero, cuyo gestión y tramite de habilitación figura en un legajo municipal abierto cuya finalización aún está pendiente. El juzgado de faltas municipal ya emitió una orden de desalojo. “No me quiero quedar con ningún pedacito de tierra, simplemente quiero y necesito trabajar “, aseveró.

Scalzi, explicó a este medio “Me llegó una notificación de desalojo, intimándome a sacar las cosas las mejoras que he hecho en el lugar que me dio hace un año aproximadamente la gestión anterior de gobierno municipal; vengo peleando por eso hace más o menos seis años. El proyecto era hacer un patiecito de cervecero y además tengo unos gomones con motores eléctricos para poder alquilar y realizar paseos…”

Así mismo indicó que inició los trámites correspondientes para la hacer la habilitación y fue cumplimentando la documentación que se le iba requiriendo, entre ellos planos de una estructura movible; por diversas cuestiones la trámites burocráticos se fueron retrasando y al día de hoy no logró concluir con la habilitación.

El vecino emprendedor, recordó que en un primer momento solicitó un espacio para concretar el proyecto a la secretaria de bosques, organismo que respondió de forma negativa, citando que los espacios físicos para tal fin destinados dentro de la reserva eran el predio de la junta vecinal y las hectáreas cedidas al municipio. Es así que el municipio le designo un lugar dentro de las 8 hectáreas municipales.

Scalzi indicó al respecto “yo estando dentro de las 8 hectáreas me quede tranquilo, limpiando, pasando maquinas, nivelando terreno; la verdad hice una inversión muy grande en eso, y resulta que después cambio el gobierno no alcance a terminar el trámite de habilitación; ahora la actual gestión desconoce todo y me quieren sacar…. realmente no sé qué hacer”.

Vencido el plazo de la notificación de orden de desalojo, que establecía 5 días hábiles para que Scalzi pudiera realizar su descargo y defensa, el vecino presentó a la jueza de faltas una nota solicitando un plazo perentorio, la cual al cierre de esta edición no había sido respondida.

Al respecto Adolfo Sindicó “Pedí simplemente me dé un tiempo para poder presentar más documentación para frenar esto, yo no soy ningún ocupa no me interesa quedarme con el terreno. Hoy estuve hablando con el secretario de gobierno, les hice varias propuestas… pero están negados a que yo esté ahí, sin embargo hay un muchacho que está al lado mío con la diferencia que él pudo terminar de hacer la habilitación y va a seguir trabajando en ese lugar pero yo no… yo tengo que salir”.

Por otra parte dijo sentirse discriminado por no ser antiguo poblador del paraje , al sostener “La verdad me siento discriminado porque siempre sale el comentario –Vos sos de afuera-, yo cuando compre la tierra en Patriada no le puse una pistola en la cabeza a nadie para que me venda la tierra, vine la pague como corresponde, hace 9 años que vivo acá y hace 7 años que estoy peleando para poder trabajar con el turismo… y no puedo, siempre hay trabas se me está haciendo imposible”.

Al tiempo que reiteró “Yo no me niego a pagar un alquiler del espacio… yo no me quiero quedar con ningún pedacito de tierra de ahí, simplemente quiero laburar, necesito trabajar… pero nada…me dijeron que no, que saque mis cosa y que después podía llegar a haber un diálogo, pero la verdad que yo necesito trabajar hoy no dentro de cuatro o seis años más”. “El que me conoce sabe que me dedico a trabajar, criar mi hija y nada más, no ando en cuestiones políticas, simplemente me dedico a laburar que es lo que me enseñaron mis padres desde chiquito”.

Consultado si tenía pensado iniciar alguna acción de defensa legal, Scalzi respondió “si por ahí hay algún abogado que me quiera dar una mano en esto, que me quiera aconsejar bienvenido sea, yo con el tema del desalojo no sé qué voy hacer… me duele en el alma haber gastado tanta plata, tiempo y trabajo en eso, para que hoy en día me estén echando como si fuese un ocupa o un usurpador…Yo lo único que sé es trabajar de cuestiones legales y tramites la verdad desconozco”.