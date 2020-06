Vacían la cuenta bancaria de un vecino de El Hoyo mediante mecanismo de estafa telefónica

Esta vez, la víctima fue un vecino de la localidad de El Hoyo, que se desempeña laboralmente en la ciudad de Esquel.

La Estafa se produjo mediante un llamado telefónico, alrededor de las 14 horas del miércoles, desde un numero con característica telefónica del Chubut , cuando la voz de una mujer que se identificó como juez del tribunal superior de justicia, le indicó al hombre titular de una cuenta bancaria, que había sido beneficiado con el retroactivo de una jubilación . Para ello le indico pasos a realizar en el cajero los cuales le permitirían agilizar el trámite.

Siempre en conexión en línea telefónica con la mujer, el hombre ingreso al home banking , aportó datos de la cuenta , para luego encontrarse con la sorpresa y advertir que pasados unos minutos el dinero de su cuenta había sido vaciada.

La singular y tantas veces alertada estafa telefónica, significo para el vecino de El Hoyo, la quita total del dinero de su cuenta el cual rondaba los 131 mil pesos.

Fiscalía advierte sobre estafas que intentan involucrar a organismos judiciales

El Ministerio Público Fiscal advierte sobre nuevas maniobras de estafa ocurridas en los últimos días, donde se invoca el nombre de organismos judiciales de la provincia y aclara que ningún estamento relacionado con el poder judicial y en particular el Ministerio está solicitando datos particulares para la realización de operaciones que guarden relación con solicitud de algún tipo de depósito o requieran la utilización de cuentas bancarias particulares.

Esta advertencia surge de un hecho ocurrido en las últimas horas en el cuál un ciudadano de una localidad del valle denunció el llamado recibido por su madre donde personas desconocidas invocaban al Superior Tribunal de Justicia con el fin de informar sobre un depósito en su cuenta por un ajuste en la jubilación de su marido. Es así que en la continuidad de la comunicación referida citaron a los damnificados en el Juzgado de Paz de Dolavon ante la imposibilidad de traslado a Rawson, para hacerlos firmar.

No obstante ese requerimiento también solicitaron el ingreso en homebanking en opción gestión de clave para facilitar los datos. Ante esto, los denunciantes no brindaron la información requerida por las dudas generadas ante el llamado e hicieron saber lo ocurrido a las autoridades.

Debido a esta denuncia, el Ministerio Público Fiscal comunica a los vecinos que ningún organismo judicial está solicitando cualquier tipo de datos particulares ni realiza gestiones en tal sentido de manera telefónica para efectuar operaciones como la mencionada, solicitando se preste cuidado ante estas situaciones no brindando ningún tipo de datos y en todo caso haciendo la denuncia correspondiente ante autoridades policiales o Juzgados de cada localidad.