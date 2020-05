UTT Patagonia: Distribuyo 30 mil kilos de mercadería a precio popular

Días atrás llegó a la nuestra zona mercadería adquirida por familias a precio popular, mediante la modalidad de compras comunitarias propuestas por la Unión de Trabajadores de la Tierra de la Patagonia.

Hasta el momento son unas 1200 familias las que han podido acceder durante las dos primeras compras comunitarias, a alimentos a precio popular, de forma directa cooperativa del productor a la mesa familiar.

Los últimos 30 mil kilos, fueron distribuidos en las localidades de Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Cushamen, Gualjaina , Paso Del Sapo , Esquel y El Bolsón.

Al respecto Juan Pablo Acosta, sostuvo “Estamos cumpliendo con el itinerante previsto, la verdad que la gente está muy agradecida por este tipo de actividades hemos llegado con precios populares, esto marca la capacidad de las asociaciones que producen y distribuyen alimentos , para poder sostener y bastecer a nuestros pueblos y familias en el marco de la lucha contra el hambre”.

Al tiempo que aseveró “Entendemos que estos canales cortos de comercialización, son las políticas públicas que hay que empezar a fortalecer”.

Para más adelante agregar que el haber llegado a 1200 familias con pedidos de mercadería a precio popular, refleja que hay un sector de la sociedad al que las políticas públicas de los gobiernos no están llegando.

A esto Pablo Acosta graficó “Seguimos esperando que tanto la clase política del gobierno de Rio Negro y Chubut, miren estos procesos y se decidan fortalecerlos, poniéndose a disposición de las organizaciones que los estamos llevando adelante”.

Al tiempo que dijo que desde la UTT Patagonia, entienden que no es fácil, que hay una crisis alimentaria, una emergencia sanitaria y una emergencia económica, por eso se insiste en que “hay que empezar a estructurar estos procesos, que pongan algunos limites a los precios abusivos de los grandes mercados concentrados, hay familias que muchas veces no tienen más opciones que ir a estos supermercados a comprar. Hoy nosotros estamos demostrando que se puede y hay otra opción… que es la que estamos construyendo”, subrayó Acosta.

Finalmente indicó que el proyecto de Almacén de Ramos Generales, se encuentra avanzado, se ha cumplimentado con todos los requisitos, se presentó propuesta técnica, por lo que se está a la espera de una pronta resolución.

Una vez concretado el Galpón en gestión, enclavado en una propiedad del INTA en El Bolsón, lo que permitiría almacenar y coordinar en época invernal de una mejor manera la distribución de mercadería, se tiene pensado hacer una tercera apertura de pedidos para concretar una nueva compra comunitaria.