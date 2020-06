UNRN: Curso de posgrado sobre Economía de la Innovación

En julio se dictará el curso de posgrado Economía de la Innovación y el cambio tecnológico, el segundo que se realiza en el marco de la nueva cohorte de la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, categorizada “B” por la CONEAU.

El curso estará a cargo del doctor Andrés Niembro y abordará, entre otros temas: Conceptos y modelos de ciencia, tecnología, conocimiento, invención, innovación, difusión, aprendizaje. Teorías económicas que abordan al conocimiento como factor de producción: Clásicos, Schumpeter, Neoclásicos, Evolucionistas. Aprender haciendo y usando (learning by doing and using). Aspectos sectoriales del cambio tecnológico, patrones y regímenes tecnológicos. Industrialización y cambio estructural en países en América Latina. Aspectos macroeconómicos del cambio tecnológico e interacciones entre macro y micro. Ciclos de creación y destrucción de capacidades productivas y tecnológicas. El rol del Estado, las ventajas comparativas dinámicas y las fallas de mercado. El enfoque de los Sistemas de Innovación en sus distintas variantes (nacionales, regionales, sectoriales). Interacciones entre factores locales-endógenos y externos (nacionales, internacionales, globales) a la hora de la generación, difusión y aprovechamiento del cambio tecnológico.

El curso de posgrado se realizará el 2, 3, 4, 30 y 31 de julio y el 1 de agosto de 2020. La cursada será de 17 a 22 horas los jueves y viernes, y de 9 a 18 horas los sábados a través de la plataforma gratuita Google Meet. Se proporcionará un link oportunamente.

Para consultas e inscripción comunicarse vía mail a: maestriacti@unrn.edu.ar El valor del curso será indicado al inscribirse.

Perfil del docente

Andrés Niembro es Licenciado y Magíster en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Economía por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente, es profesor Adjunto Regular de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES-UNRN). Sus áreas de interés se concentran en el desarrollo regional, las estructuras productivas regionales y su relación con el campo CTI, especialmente en torno al enfoque de sistemas regionales de innovación y a la discusión sobre la federalización de la CyT en Argentina. Asimismo, ha realizado diversos estudios sectoriales sobre servicios intensivos (o basados) en conocimiento en Argentina y América Latina.