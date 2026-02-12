Unidad provincial: los gremios respaldaron el reclamo de Chubut a Nación por los $51 mil millones de la caja previsional

Contundente acompañamiento de los gremios de la provincia al reclamo judicial impulsado por el Gobierno del Chubut para exigir a Nación la devolución de más de $51 mil millones adeudados a la caja previsional. “Este reclamo es un acto de justicia, porque los recursos son de los chubutenses y, en definitiva, de todos nuestros jubilados”, aseguró el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, tras reunirse con representantes de ATECH, COBIPOL, UPCN, SITRAED y APOC, quienes firmaron el acta de adhesión al reclamo de la Provincia.

En un gesto de unidad institucional a la deuda previsional que Nación mantiene con Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó este jueves una reunión con los principales gremios de la provincia, que firmaron un acta de adhesión al reclamo judicial impulsado por la Provincia para exigir la restitución de frente de más de $51 mil millones adeudados por la ANSES a la caja previsional chubutense.

El encuentro, realizado en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, consolidó el respaldo del sector sindical a la demanda presentada por la Fiscalía de Estado, que busca no solo el pago de la deuda acumulada sino también la regularización automática de los anticipos mensuales que por ley corresponden a las provincias con cajas no transferidas.

Participaron del encuentro el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; Cristian Salazar (UPCN); Dalton Luttemberg (APOC); Guillermo Espina (SITRAED); Juan García (COBIPOL) y Martín Penna (ATECH). En el caso de COBIPOL, rubricaron también el acta los representantes de cada delegación.

Defensa de los intereses provinciales

Durante el encuentro, Torres recordó que «la normativa establece que la ANSES debe asistir financieramente a las provincias con cajas no transferidas, devolviendo los fondos correspondientes. Al no cumplirse ese mecanismo, el déficit, que ronda los $8 mil millones mensuales, está cubierto por la Provincia, lo que elevó la deuda de Nación a más de $51 mil millones», sostuvo.

En ese marco, el mandatario remarcó que no desistirá del reclamo: “Estamos defendiendo los intereses de nuestros adultos mayores, que aportaron toda la vida para acceder a una jubilación digna”.

Asimismo, subrayó que los fondos reclamados “serán destinados exclusivamente a la caja previsional provincial” y advirtió que “la retención de estos recursos es ilegal, tanto en Chubut como en cualquier jurisdicción del país”.

Montos adeudados y planteo judicial

La presentación impulsada por la Fiscalía de Estado solicita que se declare la obligación legal, constitucional y presupuestaria del Estado Nacional y de la ANSES de asistir financieramente a la Provincia del Chubut mediante:

• El otorgamiento de anticipos mensuales automáticos.

• La cancelación del déficit provisional provincial.

Además, se requiere el restablecimiento inmediato del sistema de anticipos mensuales automáticos, calculados sobre la base de una doceava parte del último déficit previsional anual determinado, actualizado conforme la movilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, hasta la cancelación definitiva.

El reclamo también pide que se declare la mora administrativa por la falta de homologación de la información técnica presentada por la Provincia, la omisión de las simulaciones previstas por ley y la ausencia de transferencia de los fondos correspondientes, determinando el monto total adeudado con su actualización e intereses.

En términos económicos, la demanda incluye:

• $32.365.053.000,10 correspondientes a déficits de ejercicios anteriores (2017-2018, 2021, 2022 y 2025).

• $18.920.077.358,91 por anticipos mensuales devengados e impagos entre enero y diciembre de 2025.

De esta manera, la suma total asciende a $51.285.130.359,01.

Finalmente, en el acta rúbrica da se solicita que la Justicia ordene al Estado Nacional ya la ANSES garantice la continuidad, regularidad y automaticidad del régimen de asistencia financiera a las cajas previsionales provinciales no transferidas, impidiendo decisiones unilaterales que alteren el sistema federal vigente.