Una vez más declaran la emergencia vial de la ruta nacional 40 entre El Bolsón y Bariloche

“Salir de El Bolsón y llegar vivo a Bariloche es una lotería”, grafican los automovilistas en referencia al estado de la ruta nacional 40, cada vez más destruida y con miles de pozos que a diario se cobran víctimas con accidentes de todo tipo y la consecuente destrucción de neumáticos y suspensión de los vehículos.

Dicho trazado terminó por deteriorarse por las condiciones propias de un invierno muy nevador y que aún no ha concluido, por donde circulan cada día más de 150 camiones de gran porte y micros de la larga distancia, tanto argentinos como chilenos.

“Ni hablar de promocionar el turismo, la gente que se anima a venir nos termina odiando y no vuelve nunca más. Por fin festejemos una temporada de esquí exitosa en el cerro Perito Moreno, pero con los accesos en estas condiciones es imposible. En contrapartida, fíjense que el camino está en buen estado desde la entrada al cerro Tronador hasta el propio Bariloche, eso demuestra la importancia que tiene el sector para esa ciudad, pero el resto les importa un comino”, opinó un empresario de la Comarca Andina ante el escenario de transitabilidad por la región.

En tal sentido, el Concejo Deliberante de El Bolsón, acompañado del intendente Bruno Pogliano, resolvió ayer declarar la emergencia vial del tramo comprendido desde el Paralelo 42° hasta el lago Mascardi de la ruta nacional 40, responsabilizando “pura y exclusivamente a las autoridades del Estado nacional por los accidentes, roturas de neumáticos y todo inconveniente que sufran las persona que circulen por esa vía”.

En coincidencia, intiman a los funcionarios de Vialidad Nacional “a dar respuesta en forma inmediata al municipio de El Bolsón sobre el inicio de los trabajos de reasfaltado en el tramo entre Río Foyel y el Paralelo 42°”; solicitando además que “disponga sin más trámite la incorporación en el presupuesto 2024 de los fondos necesarios para dichos trabajos”.

Con todo, recalcan que “más allá de los límites de nuestro ejido municipal, se hace necesario extender el justo reclamo hasta el paraje Lago Mascardi, ya que llega hasta allí el deplorable estado de la ruta nacional 40”.

Asimismo, las autoridades de El Bolsón solicitaron “a nuestros diputados y senadores nacionales -más allá de su pertenencia partidaria-, que asuman el compromiso de presentar la demanda y realizar los trámites necesarios para que se apruebe la asignación presupuestaria”.

Por último, con la firma de los ediles Eugenia Carrizo y Fabián Rudolph, invitan a adherir al resto de los municipios de la zona cordillerana.

Esquel-El Bolsón

Cabe aclarar que condiciones similares presenta el trazado entre El Bolsón y Esquel, con una obra de repavimentación adjudicada nuevamente por Vialidad Nacional en enero pasado a una UTE conformada entre las firmas Rigel y Sapag (con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos), luego de quitarle los trabajos a la empresa Hidraco por incumplimiento del contrato.

No obstante, los pobladores cordilleranos observan que los años (y las gestiones) van pasando y son pocos los kilómetros que se asfaltan. En este caso, también son múltiples los accidentes a consecuencias de las malas condiciones de la ruta, perjudicando el desarrollo turístico, productivo y comercial de localidades como Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo y el propio El Bolsón.