Una multitud acompañó el Telebingo Solidario en El Hoyo: lo recaudado será destinado a damnificados por los incendios forestales

El especial sorteo se desarrolló este jueves en el marco de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina. El evento fue impulsado por Lotería del Chubut e incluyó la entrega de bienes de acción social a distintos organismos de la Comarca Andina y la presentación de la renombrada artista Eugenia Quevedo._

La localidad de El Hoyo fue sede de una nueva y exitosa edición del Telebingo Solidario que reunió, en el marco de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, a una multitud de vecinos y visitantes.

El evento, impulsado por el Instituto de Asistencia Social (IAS), fue pensado para acompañar a la comunidad cordillerana afectada por los incendios forestales que azotan la región. De esta manera, se informó que lo recaudado en el Telebingo Chubutense Solidario será destinado a asistir y equipar los hogares de los vecinos damnificados.

*Acción Social millonaria*

“Es un mes complicado para la Comarca y estamos siguiendo los lineamientos de nuestro gobernador Ignacio Nacho Torres, quien nos pide asistir de manera continua tanto a bomberos y brigadas, como a los diferentes municipios”, señalaron desde el organismo.

En ese sentido, durante la jornada de este jueves se realizó la entrega de bienes de acción social a distintos organismos de la Comarca y se destacó que más de 100 millones de pesos fueron volcados en elementos para el combate contra el fuego, maquinaria, insumos y herramientas.

*Sorteos y shows multitudinarios*

Luego se dio inicio al sorteo que entregó importantes premios distribuidos en toda la provincia, con la particularidad de que varios de ellos quedaron en la Comarca Andina e incluso entre los presentes que participaron del evento. También se realizaron sorteos especiales para el público asistente, generando un clima de celebración y cercanía.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la reconocida artista de nivel nacional Eugenia Quevedo junto a su banda LBC, quienes brindaron un show impactante a puro cuarteto, llevando alegría y emoción a una comunidad que atraviesa momentos difíciles y que encontró en esta propuesta un espacio de encuentro, solidaridad y esperanza.