Un joven de El Maitén perdió la vida en un accidente sobre Ruta 70

Alrededor de las 08 horas de hoy, la ruta provincial N° 70, fue escenario de un accidente vehicular con saldo trágico, con la muerte del conductor un joven de 23 años, en tanto su acompañante de 24 años resultó con heridas leves, oriundo de El Maitén

El hecho ocurrió a unos 22 km del ejido municipal, la victima( E.C.) era quien conducía un automóvil Peugeot 207, perdió el control del volante protagonizando un derrape con cruce de carril para terminar volcando,

Según se informó ambos jovencitos regresaban de la ciudad de El Bolsón, en donde habían disfrutado de una noche de fiesta en boliches de la zona e ingerido alcohol. E.C. conducía sin cinturón de seguridad, y producto del vuelco fue despedido del habitáculo del rodado, su acompañante llevaba el cinto, fue rescatado por unidades de emergencia de adentro del rodado, con lesiones leves y escoriaciones.

Intervino en el lugar personal de bomberos y ambulancia de El Maitén; personal de la división de criminalística de la Comarca Andina y de la Agencia de Seguridad Vial Provincial. El rodado fue secuestrado, y el cuerpo del occiso tras las actuaciones correspondientes será entregado a sus familiares.