Un apostador de Trelew recibió medio millón de pesos del Telebingo

En la Sala de Sorteos de Lotería del Chubut en la ciudad de Rawson se realizó la entrega de 500.000 pesos a un empleado de la ciudad de Trelew, ganador de la Cuarta Ronda del Telebingo realizado el domingo 11 de abril pasado.

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Luís María Aguirre, entregó el cheque al apostador favorecido

Recordó no tirar los cartones después del Telebingo porque empieza el juego “Lotería te paga el alquiler” sorteo de Cartones No Ganadores, que tiene como premio 25.000 pesos que serán pagados todos los meses durante un año, “ la idea es darle un nuevo incentivo a los cartones que no tuvieron la suerte de ganar tener una chance más “ y resaltó que “la novedad del mes de abril en el Telebingo introduce la posibilidad de jugar por el Súper Bingo por 1.000.000 de pesos que se pone en juego en todas las Rondas del sorteo siendo la Bolilla Tope la número 39” .



Se paga la totalidad del premio

Aguirre, puso de manifiesto una nueva impronta en el pago de los premios que entrega Lotería del Chubut, ya que al momento del cobro el organismo absorberá el pago de los impuestos nacionales que es del 31% del valor sorteado. Esta tasa que debe ser pagada por el ganador en todo el territorio nacional ahora será absorbida por el Instituto, así el ganador podrá hacerse del total del premio sin producirse ningún descuento.

Telebingo

El segundo sorteo del Telebingo se realizará el domingo 25 del corriente sorteando 1.800.000 pesos en efectivo distribuidos en todas sus rondas. 1.000.000 de pesos como premio Súper Bingo Bola 39; en la Cuarta Ronda 500.000 pesos; en la Tercera 100.000; en la Segunda Ronda 70.000 pesos y 50.000 pesos en la Primera Ronda. El valor del cartón es de 400 pesos.

Sorteo en el mes del trabajador

Luís María Aguirre, adelantó que para el mes de mayo el Telebingo, propone una nueva instancia de juego “mucho más fuerte”, donde se estarán poniendo en juego vehículos y dinero en efectivo y en el transcurso del año “estamos pensando en sorteo una vivienda. Se vienen cosas nuevas y de a poco las vamos a ir contando para que la gente día a día siga eligiendo a Lotería del Chubut” concluyó el presidente del organismo.///