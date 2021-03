Un amplio sector de damnificados insiste en que el origen del incendio fue intencional para desalojar las tierras

Mario Lombi, es un artesano , vecino y poblador de la zona afectada por el incendio, que durante la mañana de ayer participó en una reunión ampliada con autoridades municipales de Lago Puelo, en donde se puso sobre la mesa las necesidades y reclamos .

Lombi en contacto de prensa, calificó lo vivido como un acto de “Desalojo genocida y terrorista”, al subrayar “ Este es un intento de desalojo genocida y terrorista, 7 focos de fuego sembrados de manera simultánea, sabiendo que iba a ver un viento espantoso y que después llovía”.

En principio se indicó que son unos 45 artesanos, trabajadores de la feria regional que están en los barrios afectados por el incendio “ Esto nos ha afectado a todos más allá de los que perdimos cosas materiales “ remarcó Lombi, al considerar los efectos colaterales que la catástrofe genera.

La Feria Regional El Bolsón, está trabajando autoconvocada, acopiando donaciones en sus instalaciones de guardapaño, además hay una cuenta bancaria oficial de la organización en donde se puede colaborar.

Lombi añadió “Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano todos juntos, estas son pequeñas caricias que nos hacemos para poder seguir adelante”

Quien desee tomar contacto con Lombi lo puede hacer via telefónica al 2944 163 666; también en el Facebook de la feria se pueden interiorizar las acciones que llevan adelante los artesanos autoconvocados :Feria Regional El Bolsón .

Reunión con autoridades municipal

La mañana del lunes, las autoridades del municipio de Lago Puelo encabezaron una reunión ampliada con representantes de los distintos barrios afectados, en ese marco Lombi, indicó “ básicamente planteamos la deficiencia por parte del municipio sobre todo en la logística”, el vocero de los damnificados sostiene que hubo “ausencia de gestión, hasta ahora todo lo que se ha conseguido y se viene haciendo es gracias al pueblo argentino, necesitamos la presencia del estado, porque hay que resolver algunas cosas que creemos que ellos tienen que hacer. Hoy nosotros mismos estamos consiguiendo camiones para que abastezcan de agua al pueblo de la Comarca, creo que esto sería una de las gestiones que debería estar haciendo el municipio”.

Ante el planteo de que pos incendio hay sectores que no son aptos para volver a vivir, Lombi aseveró “ La situación de que los lugares son aptos o no son aptos para vivir, es una realidad que vivimos hace 15 años, no tenemos accesos… los bomberos no podían entrar, las calles que hay las hicimos a pala, los puentes los hicimos a motosierra, los gestionamos nosotros, agua no tenemos hace dos meses…”

Hoy los sectores barriales más afectados entre ellos, la Parcela 26, Ecoaldea, Bosques al Sur necesitan maquinas viales para acomodar los caminos, los puentes que les permitían ingresar a badenes y cañadones se han quemado. Al respecto Lombi dijo enérgicamente” Necesitamos que vengan las máquinas y la municipalidad se arremangue los pantalones, necesitamos que levanten el teléfono y le pidan a las empresas con los que han tenido convenio o van a tener y les digan muchachos acá necesitamos ayuda , acá hay un pueblo que está sufriendo”.