Turismo Lago Puelo  se promociona a nivel internacional  con la idea de estar fortalecidos  para cuando se reactive la actividad

Es en ese marco que el subsecretario de turismo Néstor Schaffner confirmó la participación activa de Lago Puelo en la FIDI-Feria internacional de turismo inteligente, y en ATMEX Feria de Turismo aventura y naturaleza de México.

Ambos eventos se desarrollan en forma virtual, y tienen como fin promocionar, difundir y generar lazos, contactos y relaciones con el diverso mundo del turismo internacional.

Lago Puelo desde principio de año se encuentra adherido a la red Argentina de turismo, lo que le permite formar parte de la FIDI-Feria internacional de turismo inteligente, la cual se desarrollará en forma virtual durante 10 días durante el mes de noviembre; allí la localidad estará participando activamente a través de la subsecretaria municipal de turismo con un stands encabezada por Néstor Schaffner quien adelantó que dará una charla sobre turismo inteligente en Lago Puelo;” esto permitirá tener intercambio con turistas y prestadores del mundo entero, ya que la feria contará con unos 400 stand “, explicó el titular de la cartera municipal.

Consultado por cómo iba a ser la participación del sector privado local Schaffner indicó que lo puede hacer sumándose a través del stand virtual institucional acercando su folleria y/o flyer de promoción; aunque también quien lo desee puede hacerlo en forma particular- privada por fuera de lo institucional, aunque de esa forma deberá inscribirse en la FIDI y abonar un canon.

Lago Puelo se promociona en ATMEX

La invitación a participar de ATMEX-Feria de turismo aventura y naturaleza- llegó a Lago Puelo a través del Ministerio de Turismo del Chubut, que en esta ocasión convocó a participar a dos destinos provinciales, Puerto Madryn y Lago Puelo.

Al respecto el subsecretario municipal indicó “Acá también una participación virtual activa, nos presentamos a México como turismo naturaleza. Ya tenemos propias credenciales para participar a partir de este lunes, martes y miércoles; además quedamos inscriptos para participar y promocionarnos durante todo el año”.

A todo esto y teniendo en cuenta la situación y los límites para el desarrollo de la actividad turística impuestos por la pandemia, Schaffner agregó “ Siempre desde un primer momento lo que propuse fue no quedarnos pensando en que no podemos abrir el turismo, uno tiene que imaginarse en el mejor de los lugares, por eso estamos trabajando fuertemente en todo lo que es promoción , no solo local, regional provincial, nacional sino también internacional”.