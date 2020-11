Turismo El Hoyo: Un porcentaje de establecimientos ya está tomando reservas, y hay prestadores que decidieron no brindar sus servicios

A una semana de la apertura turística Comarcal en Chubut, la oficina de informes turísticos de El Hoyo, si bien no registró un movimiento significativo de circulación de visitantes, un porcentaje de establecimientos ya comenzó a tomar reservas reflejando el mes de enero una mayor demanda y consulta. Si bien existen expectativas, también es cierto que se viven momentos de incertidumbre y falta de previsibilidad para el sector, que han llevado a unos 10 prestadores a tomar la decisión no brindar sus servicios está temporada.

En ese sentido la directora de turismo municipal, Mónica Smit señaló que se continúa trabajando junto a los prestadores sobre protocolos, brindando charlas sobre bioseguridad sanitaria a los distintos rubros.

La funcionaria confirmó que hay prestadores que decidió no brindar sus servicios hasta que no esté garantizada la normalidad de la actividad turística, en esa situación se encuentran hasta el momento diez prestadores. En tanto hay un porcentaje de establecimientos que comenzaron a tomar reservas, con una mayor demanda para el mes de enero, bajo políticas comerciales propias acordadas con los clientes. En la localidad de El Hoyo sobre un total de 52 prestadores solo ocho (8), decidieron adherir al programa Previaje.

Por otra parte Smit, dijo que hay expectativas entorno a lo que será la temporada, pero también mucha incertidumbre, ya que el plan de apertura turística provincial planteada en tres fases, están sujeta a la situación sanitaria que se vaya dando.

Así mismo se informó que continúan los controles de ingreso a Puerto Patriada aplicando las reglas vigentes del gobierno provincial. En dicho control se hace especial hincapié en las recomendaciones sanitarias.

Camping habilitados

Smit explicó que desde la semana pasada está permitido acampar en los lugares habilitados, en ese marco tanto el Estado municipal y el prestador de servicio solicitan para evitar inconvenientes que obliguen a retrotraer medidas, solo compartir fogón y campamentos los grupos convivientes.

Responsabilidad social y cumplimiento de recomendaciones

Al tiempo que se insiste en el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias y se solicita responsabilidad social, respetando las recomendaciones de cuidados pertinentes: Mantener el distanciamiento social; solo compartir fogón o campamento con grupo conviviente; no aglomerarse con grupos no convivientes; no compartir utensilios, vasos, botellas, mate; mantener el aseo de manos; utilizar tapa boca cuando se relacionan con personas por fuera del grupo conviviente.

Finalmente la titular de la cartera de turismo municipal, indicó que a una semana de realizada la apertura turística de la primer fase que contempla la circulación interna por Comarca, en la localidad el movimiento de visitantes fue bajo, a esto dijo “seguramente tiene que ver con las condiciones climáticas, ya que la gente busca realizar actividades y disfrutar espacios al aire libre “.