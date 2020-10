Turismo Chubut: “ Hoy la única Comarca en condiciones de abrir el turismo interno es la Comarca de los Andes”

El Ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, adelantó que hoy en la provincia la única zona en situación de abrir una prueba piloto de turismo interno es la Comarca de Los Andes; en tanto las otras dos Península Valdez – Punta Tombo y el denominado Golfo San Jorge dado la situación epidemiológica actual no están hoy en condiciones.

En ese marco García subrayó que cada una de las Comarca tiene realidades distintas respecto al Covid 19, al tiempo que indicó que en una primera instancia “Hoy la Comarca de los Andes podría tener una circulación Interna ; no así la Comarca Valdez y Golfo San Jorge”; en tanto en una segunda etapa se podría abrir el cruce entre Comarcas.

La intención del Ministerio de Chubut es dar inicio a esta primer etapa en el término de esta semana o la otra “Esto nos va a permitir abrir una ventana que permita el ingreso de un aire más fresco “, dijo García.

Hay 19 protocolos aprobados y se trabaja sobre 10 más

Entorno a los protocolos, el titular de la cartera de turismo provincial indicó que hay 19 protocolos definidos, ya que desde el ministerio consideran que a la hora de decidir el viaje la gente va a evaluar las medidas de seguridad del destino, no solo basta tener buenos atractivos; “En ese contexto trabajamos fuertemente, con el ministerio de nación, hoy tenemos 19 protocolos definidos, en hostería, camping, buceo, camping, cabalgatas, trekking y otras actividades y servicios, y estamos trabajando sobre 10 protocolos más pensando en la temporada de verano”, puntualizo García.

En el marco de la prueba piloto del turismo interno de apertura por Comarcas, cada una va a tener su propio protocolo, desde el ministerio consideran importante que “cada una de las actividades tengan su protocolo preparado y aprobado “.

Limites interprovinciales

Respecto a la apertura del Paralelo 42º, Néstor García indicó que está contemplado recién en una tercera etapa los cruces interprovinciales “Hoy y en principio no estarían habilitadas las aperturas fronteras interprovinciales, por una recomendación en salud”.

El Ministro García considera que la conexión con El Bolsón es inevitable, y es un tema que ya se propuso a las autoridades de seguridad y de salud de la provincia “Creo que deberíamos trabajarlo, como prueba piloto, no como una apertura de fronteras en toda la provincia, pero si el Paralelo 42º, entendiendo que hay una interrelación desde el punto de vista social, familiar, económico y de salud. Yo creo que en esta tendríamos que tener un grado de flexibilización, es lo que he planteado pero esta decisión no depende exclusivamente del ministerio de turismo, yo he planteado considerar El Bolsón como única apertura de frontera interprovincial“, sostuvo el titular de la cartera de turismo del Chubut por Radio Nacional.