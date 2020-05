Trelew: Trabajadores de Sedamil tomaron la fábrica

Unos 300 operarios participaron ayer lunes de la medida, por el retraso en el pago de sueldos. La misma se prolongará por tiempo indeterminado en tanto y en cuanto los responsables de la firma no transmitan respuestas por las tres quincenas ya adeudas.

Un vocero delegado de los trabajadores, admitió a Radio 3 “Tenemos miedo de ser abandonados por la empresa”.

“Al día de la fecha no hemos tenido cobro alguno, la empresa no ha efectuado pagos, tampoco ha cumplido con el acuerdo de ATE Nacional de depositar entre 17 mil y 20 mil pesos. Ni siquiera ha ingresado el dinero correspondiente a los aportes de Nación”, señaló con preocupación el delegado José Chelalo.

Por otro lado aseguran que desde la central de Buenos Aires no dan respuesta ni posibles soluciones .

Los trabajadores de Sedamil no reciben sus salarios desde el 1º de abril; ene se sentido advierten que la empresa hace caso omiso a lo que propone de Nación de cubrir un determinado porcentaje del sueldo de cada operario.

Chelalo, además sostuvo “Uno esperaba que ante un cambio de gobierno las cosas mejoraran, pero esto del coronavirus fue un balde de agua fría para todos”, lamentó el delegado.

“Hemos golpeado todas las puertas y más allá de la actitud de la empresa, también nos preocupa que desde Provincia no salgan a darnos una respuesta exacta, clara, de lo que sucede con el dinero que tiene que ingresar con parte de Nación”, también reprobó.

“Vamos a mantener la toma por tiempo indeterminado en tanto la empresa no venga a dialogar con nosotros para decirnos que está sucediendo. Nos quedaremos dentro de la fábrica la mayor cantidad de gente posible y durante las 24 horas”, advirtió.

(Fuente: Radio 3)