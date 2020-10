Trabajadores municipales de Esquel adheridos a SOEME y ZO levantaron las medidas de fuerza

Sin la intervención de la secretaria de trabajo, por decisión propia tras una reunión mantenida el lunes por la tarde, el municipio de Esquel y el SOEME y ZO , se dieron una tregua y acordaron iniciar una mesa de diálogo, en busca de una solución definitiva entorno a los pedidos de pase a planta y la contribución patronal .

En asamblea los trabajadores municipales manifestaron su acuerdo, y resolvieron levantar la medida de fuerza mientras duren las negociaciones con el acercamiento de ambas partes

En el marco de una asamblea que se llevó a cabo ayer por la tarde en el patio de la Municipalidad de Esquel, Osorio se encargó de informar a los trabajadores y trabajadoras municipales aspectos de la reunión que mantuvo con el Intendente Sergio Ongarato. En ese marco sostuvo “La Secretaría de Trabajo no va a intervenir y no va a llamar a conciliación, así que nos deja sin ningún tipo de herramienta para sentarnos a hablar”. Frente a esto, el dirigente sindical comentó que se comunicó con Ongarato para mantenerlo al tanto de la situación, ya que él había solicitado la intervención de la Secretaría de Trabajo, y decidieron reunirse para acercar posiciones.

Es válido recordar que fue el propio municipio que había solicitado la intervención de la secretaria de trabajo y el llamado a conciliación, lo cual no sucedió.

La mesa de diálogo se abrió según lo expresado a solicitud del intendente de Esquel Sergio Ongarato , en tal sentido Osorio informó “Nos pidió que abramos una mesa de diálogo con el mismo esquema de conciliación para sentarnos y ver si nos podemos poner de acuerdo en estos dos temas: la contribución patronal y los pases a planta, ya que están objetando algunos nombres porque no comparten criterios”; a lo que añadió “Nos pidió que tengamos el gesto de aceptar esto y que mientras tengamos la mesa de diálogo no haya conflicto pero si no llegamos a un acuerdo quedamos libres de comenzar una medida de fuerza”, explicó.

La apertura de la mesa al dialogo se daría en el término de la mañana de hoy, con la idea de empezar a definir sobre los distintos puntos planteados por los trabajadores.