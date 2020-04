Trabajadores informales y cuentapropistas de la Comarca Andina piden que se los habilite trabajar y circular entre El Bolsón- Rio Negro y Chubut

Trabajadores independientes de la Comarca Andina del Paralelo 42º se movilizaron con el fin de visibilizar la difícil situación que atraviesan en materia laboral-económica, afectados por la prohibición de circulación por el Paralelo 42º, bajo control de un fuerte retén policial en jurisdicción chubutense en donde se aplican medidas impartidas por el ministerio de seguridad a cargo de Federico Massoni.

Trabajadores/as de distintos rubros tales como albañiles, pintores, madereros, electricistas, gasistas, carpinteros , domesticas, entre otros con domicilios en distintas localidades de la Comarca de ambas provincias, reclaman que se les otorgue un permiso para poder circular entre los pueblos( Epuyén, El Hoyo, El Maitén, Cholila, Lago Puelo y El Bolsón) para desempeñarse laboralmente , si bien los petitorios firmados se elevaran a los gobernadores de ambas provincias, especialmente el pedido fue dirigido a el gobierno del Chubut, que se muestra intransigente en su postura ante el planteo de flexibilizar de forma administrada la circulación en el límite interprovincial permitiéndole a estos trabajadores poder desempeñarse para sostener la economía y por ende poder llevar la comida diaria a la mesa familiar.

La falta de presencia de las autoridades ejecutivas y legislativas municipales de El Bolsón y El Hoyo, generó malestar entre los trabajadores, que les piden a sus representantes que se comprometan y apoyen al sector de laburantes informales y cuentapropistas que en el contexto de contingencia sanitaria son los más vulnerables y cuyas familias no la están pasando nada bien, porque al no poder desempeñarse laboralmente han visto afectada su calidad de vida al cortarse la cadena de ingresos.

En ese contexto aseveraron” La mayoría de nosotros ya no puede sostener la alimentación ni las necesidades básicas de nuestras familias, entendemos que para que esto ocurra de manera segura y responsable habrá que confeccionar un registro con protocolos de seguridad y medidas e higiene incluido a personas habilitadas al ingreso y egreso entre localidades ”.

El único municipio presente fue el de Lago Puelo, que estuvo representado por el vice intendente Alejandro Marques, y los concejales Cristina Jara, Teo Dammer, Norma Zurita y Luciano Gambino.

En su petitorio, los reclamantes solicitan se les otorgue un permiso especial, tomando los recaudos y aplicando los protocolos necesarios.

Marques: “Se puede pensar un protocolo administrado e inteligente”

Marques, en representación del intendente Augusto Sánchez, dijo que en la reunión realizada ayer se le planteo a los ministros de la provincia, la necesidad de pensar un protocolo sanitario y de seguridad administrado e inteligente, que facilite de algún modo el intercambio ya no solamente de los bienes que se están produciendo, sino también algunos servicios que han sido administrados favorablemente por el decreto nacional y provincial. Obviamente hay una frontera entre dos provinciales que tiene autoridades y esquemas diferentes, pero creo que tenemos que pensar cuales serían las medidas de seguridad e higiene de estos trabajadores que hacen a los servicios y necesidades de la vida cotidiana. Creo que esto se puede administrar inteligentemente, manteniendo la restricción acordada con la provincia del Chubut y lo que ha pedido nación que es disminuir la circulación de gente en cada una de las localidades al 50 %”.

Marques además añadió que se planteó llevar los controles sanitarios más al norte, hacia paraje Rio Villegas, pero al respecto surgieron dudas sobre la eficacia de la gendarmería.

Realidad no comprendida

El vice intendente de Lago Puelo dijo “Me parece que hay una realidad que no es comprendida .Yo ayer pensaba… esto es como si entre Playa Unión y Rawson plantearan un retén y no dejaran pasar; más allá que acá somos dos provincias diferentes, la vida cotidiana nuestra es un solo territorio y una unidad económica social y familiar de las mismas características . Obviamente que hay que pensar en la cantidad de casos de Covid que hay en Bariloche, pero creo que mientras se puedan mantener las restricciones , controles y garantías necesarias, se podría pensar en una administración de estos trabajadores de bienes y servicios, que puedan circular con sus autorizaciones, indicaciones de días y horarios de trabajo , lugar de tareas , con los correspondientes certificados de salud “.

“Esperamos y queremos que el gobernador entienda que compartimos la necesidad de cuidar la salud de los vecinos, pero también queremos cuidar la posibilidad de que los trabajadores puedan desempeñarse laboralmente y llevar a sus bolsillos un ingreso ante la grave crisis económica que vivimos ahora agravada por la pandemia”, aseveró Marques.

Para más adelante indicar “No estamos planteando levantar el retén, ni que se habilite otra vía de circulación, queremos que esta sea la única vía de circulación y que nadie pase por otros caminos .Para ello es necesario darle a los trabajadores herramientas para que puedan desarrollar su actividad, aún con restricciones “.

Jara: “ Se están vulnerando derechos”

Cristina Jara edil de Lago Puelo sostuvo que existe una gran preocupación porque detrás de cada uno de estos vecinos hay familias enteras de ambas provincias que la están pasando mal. “Acá se está generando una vulneración del derecho al trabajo, hay alguna normativa que se dice muy simple pero que a la hora de los hechos es complicada a aplicar. Estamos hablando de rubros que están en una situación de vulnerabilidad muy grande y no podemos seguir esperando a que un ministro se decida a dejarlos trabajar, porque lo que están pidiendo no es ni más ni menos que poder trabajar, armar una normativa acorde a la realidad de vinculación que se vive a diario en la Comarca”.

Así mismo Jara, dijo que a su entender además de vulnerarse el derecho al trabajo, también se avasalla “la autogestión e independencia del municipio, que se está vulnerando en el nombre de está pandemia”.

Por su parte la concejal Norma Zurita dijo ” como Comarca deberíamos estar pensando en algo más generalizado que nos convenga a todos, más allá de los DNU a nivel nacional y provincial, yo creo que a esta situación se la debería estar mirando como región”

Zurita advirtió que es muy preocupante la situación de mujeres trabajadoras domésticas cabeza de familia que no están pudiendo ir a trabajar por la situación planteada.

Gambino sostuvo que es importante poder escuchar a los trabajadores que tienen que realizar el trabajo diario para llevar el pan a su casa, estamos viendo poder acompañarlos desde la gestión legislativa para que puedan resolver su situación.

El concejal Dammer, fue crítico con la decisión del ministerio de no habilitar que los trabajadores de los seis pueblos que integran la Comarca Andina, puedan moverse entre ambas provincias. ” Para ellos es muy fácil tomar una decisión desde un escritorio. Yo me pregunto cuánto tiempo más podrá el municipio darle una ayuda alimentaria a las familias que necesitan, va a llegar el momento que los recursos se van a agotar y va haber hambre, no es otro el panorama que se avizora para más adelante, el futuro es totalmente incierto”, sostuvo el funcionario legislativo de Lago Puelo.