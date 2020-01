Trabajadores del hospital de Lago Puelo en pie de reclamo denunciaron graves falencias en el sistema

Trabajadores de la salud pública del hospital de Lago Puelo, le solicitó al Concejo Deliberante se declare nuevamente la emergencia sanitaria local. En el marco de las medidas de reclamo que llevan adelante denuncian graves irregularidades en distintos aspectos, entre ellos maltrato a personal por parte de directivos, falencias edilicias, falta de medicación, falta de disponibilidad de médicos y enfermeros para las guardias.

En diálogo con Noticias de la Comarca vocera de los trabajadores en pie de reclamo sostuvo “La medida decidida en asamblea, es salir a la calle para que la gente sepa en la situación que estamos hoy trabajando, el hospital se está cayendo cada vez más, tenemos lugares en donde no se puede trabajar, falta de médico de guardia, la gente y los turistas lo tienen que saber. Estamos trabajando en estado de hacinamiento y presión por parte de directivos locales y regional” aseveró.

En relación a situaciones de presiones, denunciaron públicamente aprietes y amenazas, cuestión que aseguran han sido denunciadas por nota a las autoridades competentes. A esto agregaron “Sufrimos amenazas de descuentos y creemos que la situación no está para que esto nos suceda”.

Por otra parte, los trabajadores del hospital de Lago Puelo, dicen desconocer quien está hoy a cargo del área programática Esquel, como jefe de zona, ya que oficialmente no ha habido ningún tipo de presentación.

Por otra parte indicaron que la atención que se brinda, ha sido decisión de los trabajadores en asamblea, una por su compromiso humano y otra para evitar que se les realice descuentos en sus salarios, ya que la crisis económica afecta directamente el bolsillo de los trabajadores.

Este martes en el marco del reclamo, denunciaron que la guardia estaba sin médico, y advirtieron que así como hoy hay días que para atender las emergencias suele haber solo guardias de chofer y enfermero, quedando la asistencia médica a voluntad de alguno de los profesionales, esto sucede porque el hospital requiere una mayor cantidad de médicos y enfermeros.

En un panorama de salud al que los propios trabajadores del hospital de Lago Puelo describen como crítico y sumamente preocupante, se encargaron de citar como ejemplo algo que sucede de forma reiterada, que un médico cubra guardias de 24 horas, lo que va en contra del convenio colectivo de trabajo. Al tiempo que recordaron que aún quedan varios trabajadores en situación de precariedad laboral.

Medicación: Una falta grave

Nuria una médica clínica, que trabaja en el sistema de la salud pública del Chubut desde el año 2008 , describió públicamente la situación como preocupante e impresionable, citando como ejemplo un hecho grave de actualidad la falta de medicación oncológica al aseverar que “ no hay medicación oncológica para un niño que la necesita, desde provincia fue denegada la medicación, no sabemos bien porque razón, hay pacientes que han tenido que hacer recursos de amparo para recibir su medicación , esto es verdaderamente gravísimo” . Además agregó el faltante de medicación crónica. En ese contexto laboral la profesional medica dijo “las condiciones son lo mismo que estar en la calle atendiendo, nuestra situación laboral y profesional es de sumo riesgo desde el punto de vista legal, yo me pregunto a quién estoy representando, yo como empleado público siento verdaderamente vergüenza de tener este tipo de hospitales absolutamente vaciados, de las herramientas que nosotros estábamos construyendo para ir mejorando, nosotros hacemos tareas en este hospital de súper vanguardia, tenemos clínica médica, rehabilitación, salud mental … lo que están haciendo es destruir absolutamente todo”.

Hostigamiento y abuso de poder

Más adelante Nuria denuncio públicamente una serie de hostigamiento, violencia, maltrato y abuso de poder sobre varias de las trabajaras y trabajadores del hospital de Lago Puelo; en ese contexto realizó una denuncia pública en primera persona, afirmando haber sido víctima de violencia de género y abuso de poder por parte del ex director de área programática Esquel.

Mañana los trabajadores asistirán al HCD de Lago Puelo para seguir de cerca el tratamiento del pedido de declaración de emergencia sanitaria; el jueves a las 10 hs se realizará en el hospital de Lago Puelo una asamblea interhospitalario Comarcal, buscan fortalecer el reclamo “ para que la lucha sea conjunta y poder llegar con nuestros reclamos a la costa”.