Trabajadores de Servicios Públicos iniciaron PARO en reclamo de recomposición salarial

En el marco de una nueva medida de fuerza a nivel por parte de los trabajadores de Dirección de servicios públicos del Chubut, que declara Paro de actividades sin presencia en lugares de trabajo, desde la delegación noroeste con asiento en Lago Puelo, recomendaron a los usuarios de energía eléctrica proveerse de combustible y velas, ya que solo se atenderán emergencias que afecten a organismos públicos de emergencia hospitales, bomberos y policía. El delegado y vocero de Luz y Fuerza en la cordillera, Mauro Palma, también se mostró escéptico ante los anuncios realizados de obras en el sistema eléctrico de la Comarca Andina.

En ese sentido sostuvo que el convenio financiado por el gobierno nacional, con una inversión de algo más de 500 millones de pesos, “no solucionará el problema de energía eléctrica que padece la región desde hace décadas. Hace 20 años hubiese sido una obra fundamental y hubiese remediado la cuestión de fondo, pero hoy es apenas el 10/20 por ciento de la solución”.

Al tiempo que consideró que “si no se trabaja en la repotenciación del sistema en las estaciones de El Coihue y Las Golondrinas, se cambian los troncales generales y la periferia de media y baja tensión, los cortes van a seguir existiendo a pesar del soterrado de las líneas”.

A pesar de su análisis y diagnóstico, entorno al tema reconoció que “es una obra importante, porque todo suma en la problemática del noroeste, aunque el 30 de diciembre de 2020 se firmó exactamente lo mismo, al igual que 5 o 6 años atrás. Esto ya lo hemos visto, seguimos con la bicicleteada. Hasta que no estén trabajando, veamos el zanjeo y los cables enterrados, sigo siendo escéptico ante los anuncios”

Además se encargó de remarcar que la situación no ha cambiado demasiado en la delegación del noroeste respecto a la necesidad de incorporar personal y herramientas; ni tampoco han tenido respuesta a pedido de recursos realizado pos incendio del 9 de marzo para la poda de los árboles cercanos a los tendidos .

Medidas de fuerza

Así mismo Mauro Palma informó que durante el congreso de Luz y fuerza realizado en Puerto Madryn, se resolvió un cronograma con medidas de fuerza, iniciadas este lunes a las 00 hs, en reclamo de recomposición salarial y mejoras laborales.

El cronograma establece PARO de actividades sin presencia en los lugares de trabajo, a partir de las 00 hs. del Lunes , por 48 horas, y contempla a los trabajadores del sector eléctrico, agua potable y administración.

De no obtener respuesta por parte del gobierno la medida se extenderá por otras 72 horas , y luego de no arribar a algún tipo de negociación podría extenderse por tiempo indeterminado .

Palma subrayó que solo se atenderán situaciones puntuales que tengan que ver con organismos de emergencia de salud pública, bomberos y policía. Aunque también en ese sentido dijo “también dependemos de los recursos disponibles. Nuestra última medida fue pedir elementos de seguridad y móviles para poder salir a trabajar. De todo, solamente llegaron algunos requechos, como tres vehículos que no hicieron la diferencia: uno mandado por Vialidad del Chubut; otro alquilado sin ningún tipo de papeles ni cobertura de ART y una camioneta de la DGSP equipada con una grúa que sirve para subir a un operario, pero no para mover un poste o sacar un árbol”.

Malestar en Epuyén

En los últimos días, en Epuyén se registraron al menos dos principios de incendio forestales de interface, que demandaron la intervención de organismos de emergencia, en ambos casos se necesitó la intervención de técnicos de la DGSP del Noroeste del Chubut, quienes recibieron críticas por la demora que tuvieron para llegar al lugar de los hechos a cortar el servicio eléctrico, en resguardo de los combatientes , sector desde el cual aseveran que se puso en riesgo la integridad de brigadistas. En respuesta a las críticas Palma sostuvo “no tenemos personal y no está la logística preparada ante una emergencia en toda la Comarca Andina. En Epuyén no hay un reclamista y ante un evento hay que despachar uno desde Lago Puelo (a 50 km), seguramente la provincia será responsable porque no se han incorporado operarios a pesar de los pedidos que venimos insistiendo desde hace años”.

“Lo mismo está pasando en todos los ámbitos de Servicios Públicos, con un desinterés absoluto por parte del gobierno. Por ello, también están de paro en Río Mayo, Gualjaina y Gobernador Costa, localidades que están atravesando por la misma realidad”, remarcó.