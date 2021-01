Trabajadores de servicios públicos del noroeste del Chubut iniciaron paro de actividades

Trabajadores de la delegación noroeste de servicios públicos del Chubut , realizan paro de actividades en reclamo por un lado del pago de salarios adeudados , como así también respuestas ante la falta de recursos , equipamiento e indumentaria necesaria para sostener el mantenimiento y funcionamiento del servicio de energía eléctrica en toda la región, y en la localidad de El Hoyo el servicio de agua potable , cuestión que como ya lo advirtieron semanas atrás desde la delegación se ven imposibilitados a garantizar.

La medida de fuerza alcanza a un total de 60 trabajadores al s servicio de la delegación noroeste de servicios públicos.

“La situación no da para más, Nadie se hace eco de nuestro reclamo, a nadie le importa los servicios públicos, están más avocados a lo que es la megaminería… y no podemos dar garantías a los servicios públicos ¿No pueden llevar un grupo electrógeno al Gualjaina o el Senguer, y van a poder administrar la minería e Chubut?”, se preguntó en dialogo con los medios el secretario gral gremial del noroeste Mauro Palma.

Dicha delegación, según lo expresado se encuentra totalmente abandonada por el Estado, sin móviles, sin equipos de comunicaciones, sin material para reparar desperfectos en las líneas de alta y media tensión, en definitiva sin recursos materiales y económicos que permitan atender la crítica situación energética de la Comarca Andina.

Si bien la reunión mantenida días atrás entre los intendentes referentes de servicios públicos del noroeste y referentes del sindicato de luz y fuerza, fue calificada como positiva, la misma no tuvo el resultado buscado por el sector.

Palma sigue insistiendo que las respuestas las debe dar quien encabeza el poder ejecutivo el gobernar Arcioni.

Además del impacto generado por las declaraciones publicas entorno a los motivos que generaron el paro de actividades del sector, en la delegación de Lago Puelo, las pancartas muestran y expresan fuertemente la medida de los trabajadores en pide de reclamo.