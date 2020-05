Trabajadores, comerciantes y empresarios cortaron Ruta 40 en reclamo por la liberación del Paralelo 42º

Durante la media mañana de hoy y pasadas las 13 horas, trabajadores independientes, empresarios, comerciantes y la CTA Rio Negro de El Bolsón, realizaron movilización sobre Ruta Nacional 40, reclamando la liberación de la circulación en el límite interprovincial del Paralelo 42º.

En el lugar se observó refuerzo en los controles policiales de ambas provincial, y la presencia de un móvil con personal del escuadrón 35 de gendarmería nacional , estos a poco de iniciada la manifestación con corte de ruta, se retiraron del lugar, se desconoce quién ordenó la retirada de los efectivos de dicho organismo de seguridad nacional.

Así mismo si bien la convocatoria y el reclamo tuvieron como objetivo visibilizar la situación y una necesidad de mantener la comunicación terrestre entre pobladores de ambas provincias (Rio Negro-Chubut) la Comarca Andina, el sector de los trabajadores informales se expresó en disidencia con la metodología elegida por los otros sectores de contar la ruta, aunque se mantuvieron allí en apoyo a la medida.

En ese sentido Juan Mella, vocero de los trabajadores independientes de El Bolsón, sostuvo “Como grupo nos adherimos al reclamo, pero sin corte de ruta, porque creemos que no conviene, reclamamos de forma pacífica pasar a Chubut, porque necesitamos trabajar. Somos un grupo de El Bolsón y vecinos del Chubut, que estamos en la misma situación, carpinteros, albañiles , empleados domésticas, somos un montón de gente que no podemos circular libremente “.

Así mismo Mella, remarcó que desde la dirigencia política, los primeros en acompañar fueron los concejales de Lago Puelo, de Rio Negro recién se acercaron en la segunda reunión que tuvimos en el Paralelo 42º. Nosotros a nivel local, en El Bolsón no hemos tenido tanto apoyo de los funcionarios político”; además indicó que no han conseguido ninguna respuesta a las notas elevadas a ambos gobiernos provinciales.

“La mayoría de la gente se enojó con lo manifestado por el Ministro Massoni en conferencia de prensa”, dijo Juan Mella al tiempo que remarcó “El Ministro desconoce que nosotros somos una Comarca, desde el año 1998 está vigente eso, eso se hizo a raíz de la necesidad que tenemos como pueblos de trabajar juntos”.

Además explicó que cuentan con el permiso de circulación nacional, aunque la traba la tienen en Chubut, que les exige un permiso provincial, el cual a la mayoría le fue denegado.

Nosotros le pedimos a la gobernadora de Rio Negro y del Chubut, que se sienten a dialogar, y que nos puedan habilitar para ir a trabajar hace 40 días que estamos paralizados sin poder llevar comida a nuestras casas y ya viene el invierno”, dijo Mella.



Sepúlveda de Lago Puelo : “ Nos intimaron con infraccionarnos para que nos retiráramos “

Fredy Sepúlveda, vocero de trabajadores independientes de Lago Puelo, en diálogo con Noticias de la Comarca, denuncio públicamente que cuando se disponían a acompañar del lado de Chubut junto a concejales, el reclamo en forma pacífica de sus pares de El Bolsón, se los intimó a retirarse del lugar, porque si no se les iba a labrar una infracción al artículo Nº 205 del código penal por incumplimiento de la cuarentena.

A esto Sepúlveda añadió”La manera nuestra es siempre reclamar por la vía legal, siempre dijimos que no participábamos en cortes de ruta. Hemos agotado la mayoría de las vías, nos hemos comunicado con diputados nacionales, provinciales, al gobernador le ha llegado la información si o si… llegamos al lugar y un oficial nos dice que nos iba a labrar un acta porque estábamos violando la cuarentena junto con los concejales”.

Al tiempo que añadió “también nos dijo que cada vez que nosotros íbamos al Paralelo 42º nos tenían identificados y fotografiados, y que a raíz de eso noS iba a llegar tarde o temprano una noticación Federal. Por eso nos retiramos del lugar, porque nosotros no fuimos a generar problemas, fuimos a expresar nuestra situación en forma pacífica”.

El pedido puntual es que se flexibilice la posibilidad de poder circular entre ambas provincias dentro de la Comarca andina para poder trabajar. “ Hoy por hoy sin haber obtenido una respuesta ya nos mataron, las obras que teníamos para poder llegar a los techos y poder seguir trabajando en invierno ya no las pudimos hacer. ¿Quién nos va a resarcir las pérdidas que tenemos?, no vamos a tener la plata para poder alimentarnos el resto del invierno”, insistió Sepúlveda.

Quien además dijo que el ejecutivo está haciendo abandono de persona, “Hoy vamos a presentar un recurso de amparo y vamos a ir por la vía judicial, alguien se va a tener que hacer cargo de este tema. Hoy solamente nos están acompañando los concejales “, aseveró el vocero de los trabajadores independientes de Lago Puelo. Finalmente Sepúlveda dijo “Mientras los ministros están hablándose por teléfono desde un sillón, hay un pueblo que está padeciendo hambre. Realmente hay que rever esta situación, somos unas 350 familias que dependemos de esto entre los dos grupos de trabajadores de El Bolsón y Lago Puelo”.

Reclamo CTA Rio Negro

Sandra Contreras, vocera de la CTA Rio Negro, aseveró “Creemos que es una situación que ya no da para más, los trabajadores están viviendo una situación de crisis económica profunda. No todos pudieron acceder al subsidio de emergencia, y se les hace difícil llevar el día a día”.

Concejal Tino Rinaldi del frente de todos de El Bolsón, al expresar su apoyo a los manifestantes dijo “tenemos que lograr que acá se cumpla la constitución nacional y los acuerdos interprovinciales que existen desde el año 1998. Somos una Comarca no solo como producto turístico, sino que somos una Comarca desde lo social, laboral productivo, tenemos que lograr que esto se siga respetando como se hizo hasta antes de esta pandemia”.

Integración natural de hecho

Juan Carlos Martínez empresario de la Comarca, también dio su punto de vista desde el centro de la movilización “Este es un tema que más allá del paralelo que tenemos una interrelación de hecho, lo que pretenden impedir, lo que se logra es molestar a la gente, este es un reclamo en el que tenemos que estar todos. Hay gente que está pasando momentos complicados, muchos días parados sin poder producir. El Bolsón, el Manso está libre de virus, y lo que están poniendo son excusas para tapar otro tipo de problemáticas que tiene la provincia del Chubut”.