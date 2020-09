Touriñan detalló la presentación técnica realizada ante Nación y remarcó que fue una reunión “fructífera”

Lo expresó el Secretario General de Gobierno al referirse a los alcances del encuentro con funcionarios nacionales para presentar acciones que permitan paliar el déficit provincial.

El secretario general de Gobierno del Chubut, Javier Touriñan, encabezó este viernes una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, y de Economía, Oscar Antonena, donde brindó detalles de la reunión que mantuvo la comitiva chubutense con funcionarios del Gobierno nacional para marcar las acciones llevadas a cabo a lo largo del año y la situación del déficit provincial.

Desde el Salón de los Constituyentes, el funcionario provincial destacó que “fue una reunión fructífera donde expusimos por casi 3 horas. Primero fue una exposición de la situación de la provincia, que la conocían desde el Gobierno nacional, cuál era el estado de déficit que estamos teniendo y, sobre todo, la deuda salarial con los empleados públicos, que es algo que nos preocupa bastante e impide el desarrollo de las actividades del Estado provincial”.

“Se les explicó que arrastramos una deuda de 3 masas salariales que equivale a 15 mil millones de pesos. Entendemos el problema que tiene el Estado Nacional pero es posible obtener auxilio financiero y así recomponer un poco las finanzas públicas, y en breve acomodar los números para ir dando certeza de la previsibilidad que necesitan los empleados respecto a fecha de pago”, señaló Touriñan.

En este sentido, el Secretario General de Gobierno expresó que “hubo un marcado interés por parte de los asistentes. Se les comentó que había un proyecto del Ministerio de Hidrocarburos de generar un programa parecido al Petróleo Plus en Nación, que significa una regalía diferencial para los adicionales de producción generando mayores ingresos para la provincia”.

“La expectativa es buena, la reunión continuó una vez finalizada con intercambio de cuestiones. Nos pidieron más información que fue acercada el día de hoy. Pareciera ser que va a tener algún tipo de respuesta favorable a lo que estamos requiriendo. Tenemos un plan en marcha que tiende a que esto pueda recomponerse. No fuimos a buscar la totalidad de la deuda sino que con aportes propios e ingresos intentamos buscar el remanente de lo que falta para poder completar los pagos”, remarcó el funcionario provincial.

Agregó que “el requerimiento sería cercano a los 2.500 o 2.800 millones mensuales de aquí a diciembre, si ese es el acompañamiento inicial sería importante trabajarlo porque daría un principio de solución a lo que buscamos”.

Touriñan señaló que “todo esto mostró el interés del Estado nacional que también sufren efectos de la crisis económica de la escala global pero dejaron la puerta abierta para tener auxilio financiero, y no hablamos de ATN ni de pesos, sino acceder a herramientas como un Fondo Fiduciario para el sostenimiento de las provincias o tomar fondos a través del dólar linked, pero siempre y cuando no nos apartemos de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

Medidas

El funcionario provincial manifestó que “se les explicó las medidas tomadas, como la eliminación de cargos duplicados en Educación, el hecho de incrementar la recaudación de algunos tributos que la provincia no está percibiendo, como el agua. Revisar pagos de consumo de agua por parte de empresas petroleras, por ejemplo que produjo que YPF empiece a pagar su consumo. De a poco van sumando efectos que tienden a minimizar el gasto público”.

“Vivimos en una provincia que tiene un déficit energético estructural importante, un desorden muy marcado que hace que el interior de la provincia tiene que ser asistidas mediante generación propia, por motores a gas o gasoil. Esto significa que el Estado provincial tenga que aportar 23 millones de dólares anuales para abastecer esos motores, a partir del relevamiento que se realizó, se logró un ahorro importante”, explicó Touriñan.

Touriñan explicó que “tenemos un desequilibrio importante en cuanto a lo que producimos y lo que recibimos. Producimos a un dólar a 75 pesos y compramos a un dólar a 1,20. Hay cuestiones que dependen de las políticas nacionales que debe salir en auxilio de las provincias”.

Poder Judicial y planta política

El Secretario General de Gobierno señaló que los funcionarios nacionales “marcaron dos cosas que llamaron la atención; nos preguntaron por qué había un enganche entre Poder Judicial y la Corte, que tal vez entendían que había una ley pero se trata de una acordada del Superior Tribunal de Justicia en el cual siendo respetuosos de la división de poderes, lo tiene que resolver ellos. Nos decían que estaba muy por encima de la media que estimaban como prudente”.

Por otra parte, en cuando a la reducción de planta política, Touriñan mencionó que “marcamos que hubo un recorte y va a seguir dándose y que básicamente formaba parte del ajuste que estamos llevando adelante. Quedamos en continuar intercambiando información en la medida que vaya sucediendo, pero el proceso tiene que estar acompañado por gestos, porque más allá del achique en el gasto público a partir de la reducción de la planta política, lo que hay que marcar es que hay una disposición por parte del Estado provincial de disminuir el sector político y no el sector de la planta”.