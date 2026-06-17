Torres y Sastre recorrieron la obra del boulevard Brown, que quedará habilitada este jueves

El mandatario provincial puso en valor la obra de renovación integral del boulevard Guillermo Brown, uno de los principales espacios públicos de Puerto Madryn. Los trabajos incluyeron la repavimentación, nueva iluminación LED, señalización y, próximamente, la incorporación de una plaza completamente renovada, consolidando un paseo costero más moderno, accesible y seguro para vecinos y turistas.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió junto al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, la obra de remodelación integral del boulevard Brown, uno de los espacios públicos más representativos y transitados de la ciudad, que quedará habilitado para su utilización a partir de esta semana.

De la actividad participaron además el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher.

Obras que mejoran la ciudad

Durante la recorrida, Torres destacó que la renovación del boulevard Brown “es el resultado de una forma de gestión que entiende que las soluciones llegan cuando Provincia y Municipio trabajan con objetivos comunes, priorizando las necesidades de la comunidad”.

El mandatario invitó también “a todos los madrynenses a disfrutar de este espacio renovado, que forma parte de la identidad de la ciudad y que merecía una intervención integral acorde a su crecimiento y a la importancia que tiene para el turismo y para la vida cotidiana de los vecinos”.

Asimismo, sostuvo que “cuando hay compromiso, transparencia y una planificación seria, las obras se concretan y generan un impacto real, mejorando el entorno urbano y fortaleciendo el desarrollo de nuestras ciudades”.

Un paseo costero renovado

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre explicó que la intervención abarcó una superficie de 5.400 metros cuadrados e incluyó la repavimentación del boulevard, la futura incorporación de una nueva plaza, la renovación integral de la iluminación con tecnología LED y mejoras destinadas a reforzar la accesibilidad y la seguridad del sector.

En ese sentido, remarcó que la obra permitirá que vecinos y visitantes disfruten de “un paseo costero moderno, accesible y seguro, en una ciudad que representa una de las principales puertas de entrada al turismo de la Patagonia”.

Inversión en infraestructura urbana

Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Semisa S.A. e incluyeron tareas de bacheo superficial y profundo, reemplazo de material granular y la construcción de una nueva capa de rodamiento con mezcla asfáltica en caliente, utilizando aproximadamente 400 toneladas de material asfáltico.

Posteriormente, la Administración de Vialidad Provincial llevó adelante la demarcación horizontal del sector mediante equipamiento incorporado durante la actual gestión.

La intervención se completara con la instalación de nuevas luminarias LED y la incorporación de espacios recreativos y de encuentro, consolidando un paseo más seguro, funcional y acorde a la relevancia turística y urbana que tiene el boulevard Brown para Puerto Madryn.