Torres y Sastre encabezaron la reapertura del CAPS “Ruca Calil” de Puerto Madryn y destacaron la inversión en el sistema público de salud

El mandatario provincial aseguró que “en un momento como el actual, donde la recesión incrementa la demanda del sistema de salud pública, obras como esta no solo son importantes, sino una respuesta directa a los sectores más vulnerables”. El edificio, que también será ampliado, había sido construido en 2010 sobre un antiguo cañadón, lo que provocó, a pocos meses de su inauguración, agrietamientos y fisuras que comprometían su estructura. A partir de una millonaria inversión provincial, el espacio, ubicado en el corazón de la zona oeste de Puerto Madryn, volvió a abrir sus puertas para brindar atención a miles de vecinos.

En el marco de las acciones que la Provincia lleva adelante para fortalecer el sistema público sanitario, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la reapertura del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Ruca Calil” de Puerto Madryn.

Se trata de un edificio que, al igual que la Escuela Nº 222 ubicada a pocos metros, fue construido sobre un antiguo cañadón. Esta condición, sumada a deficiencias en la ejecución de la obra, la permeabilidad del suelo, errores en la compactación del terreno y fallas en las excavaciones sanitarias, provocó importantes agrietamientos y fisuras en la estructura.

Ante esta situación, el Gobierno provincial llevó adelante un Plan de Seguimiento y una intervención integral que permitió recuperar el edificio, además de proyectar una ampliación para responder de manera más eficiente a la demanda de la comunidad.

Acompañaron al mandatario el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; la subsecretaria de Salud, Anabel Pena; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa.

Obras fundamentales con resultados tangibles

Torres destacó el avance de la obra y aseguró que la Provincia viene acompañando “el crecimiento de Puerto Madryn, en una época compleja en la que hay que establecer prioridades, administrar bien y ser responsables”.

“Esto demuestra que, cuando se quieren hacer las cosas bien, se pueden hacer, y los resultados son tangibles”, agregó.

Además, subrayó el rol de los CAPS en la comunidad: “Tienen una función fundamental no solo en materia sanitaria, sino también en prevención. Prueba de ello es el trabajo conjunto con la asociación vecinal del barrio, que impulsa acciones de concientización sobre salud y actividad física, fortaleciendo el rol del centro como espacio de encuentro”.

Inversión en salud pública

El Gobernador puso en relieve el acompañamiento a los distintos CAPS y edificios sanitarios de la provincia, a partir de una fuerte inversión en infraestructura e insumos.

“Gracias a un trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno, y al compromiso y el acompañamiento permanente de la Fundación Banco del Chubut, estamos poniendo en valor los centros de salud en toda la provincia”, señaló el mandatario.

En ese sentido, ratificó que “la prioridad siempre es la salud pública, que es donde se atienden los sectores más vulnerables. En este contexto, la recesión económica a nivel nacional incrementa la demanda del sistema, y por eso estas obras deben planificarse con responsabilidad y criterio estratégico”.

Un edificio construido sobre un cañadón

El CAPS “Ruca Calil” fue edificado en 2010 y presentó problemas estructurales a pocos meses de su inauguración, registrándose fisuras, grietas y desplazamientos.

Un informe técnico elaborado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco determinó que el deterioro era de carácter multifactorial. Entre las causas principales se identificaron una fundación tipo platea elástica de difícil corrección, errores de proyecto, deficiencias constructivas y falta de mantenimiento.

Asimismo, se confirmó que el edificio, al igual que la Escuela Nº 222, fue emplazado sobre un antiguo cañadón, lo que generó asentamientos diferenciales y posteriores daños estructurales.

Para su recuperación, la Provincia invirtió en una intervención integral que incluyó reparación estructural, mejoras edilicias y renovación completa de las instalaciones.

Las obras contemplaron la reparación de vigas metálicas, arreglo de grietas, reconstrucción de cielorrasos, mejoras en mampostería y la renovación total de los sistemas de agua, cloaca, gas y electricidad. También se incorporó un nuevo sistema de agua con tanque independiente y se rediseñó el sistema cloacal para evitar interferencias con la estructura existente.

El edificio permaneció cerrado desde noviembre de 2025 hasta principios de abril, período en el que se ejecutaron las obras de reparación, refuncionalización y puesta en valor que permitieron su reapertura, convirtiéndolo en un centro sanitario modelo para Puerto Madryn.

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