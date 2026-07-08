Torres y Limarieri avanzaron en una agenda de obras estratégicas para Gualjaina



El mandatario chubutense ratificó el acompañamiento del Estado provincial a Gualjaina, para fortalecer el acceso a los servicios públicos y avanzar en nuevos planes de viviendas, dando respuesta a la demanda habitacional local. Además, anticipó que la Provincia evalúa la instalación de un parque solar para que la localidad deje atrás el sistema de generación aislada y cuente con un suministro eléctrico permanente, en el marco de la política de reconversión energética que impulsa el Gobierno provincial, especialmente en la Meseta. Otra de las iniciativas contempla la remodelación integral del Gimnasio Municipal, principal espacio deportivo de la localidad.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, durante la cual repasaron una agenda de obras estratégicas para la localidad, en el marco del Plan Galina, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, ampliar el acceso a los servicios públicos y acompañar el crecimiento de la comunidad.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno, las autoridades avanzaron en distintos proyectos vinculados a la construcción de viviendas, la ampliación de la red de gas y de las conexiones domiciliarias, la mejora de la infraestructura deportiva y la evaluación de un parque solar que permitirá transformar la matriz energética de la localidad.

Infraestructura deportiva y servicios

Al respecto, Torres destacó que “trabajamos sobre una agenda de obras que acompañan el crecimiento de Gualjaina y mejoran la calidad de vida de los vecinos. Estamos avanzando en proyectos vinculados a viviendas, la ampliación de servicios básicos y la extensión de la red de gas para que cada vez más familias puedan acceder a este servicio esencial”.

Asimismo, el mandatario recordó que “desde el inicio de la gestión definimos como prioridad fortalecer la infraestructura deportiva en cada rincón de Chubut, porque creemos que el deporte es una herramienta de inclusión, formación y encuentro”. En ese sentido, confirmó que la Provincia proyecta la remodelación del Gimnasio Municipal, principal espacio deportivo de la localidad y sede habitual del programa Juegos Comunales.

En materia energética, el Gobernador anticipó que “estamos evaluando la instalación de un parque solar para que Gualjaina deje atrás el sistema de generación aislada y pueda contar con un suministro eléctrico permanente, siguiendo el mismo esquema que estamos desarrollando en Paso de Indios. Es una obra que permitirá brindar una solución de fondo a una problemática que la localidad arrastra desde hace muchos años y forma parte de la decisión de avanzar en la reconversión de la matriz energética de la Meseta”.