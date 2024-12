Torres tomó juramento a los dos nuevos Procuradores Generales Adjuntos: «Hay un cambio de clima en la provincia y en el Poder Judicial, que es un ejemplo a nivel nacional»

Lo expresó el mandatario provincial durante la asunción de Marcos Germán Fink y Matías Carlos Froment, quienes se desempeñarán como funcionarios del Ministerio Público Fiscal. «Tener vocación reformista no tiene sentido si los resultados no son tangibles para la ciudadanía», manifestó. También, anunció el envío del pliego del actual fiscal de Estado, Andrés Giacomone, a la Legislatura para ocupar el cargo vacante de ministro en el Superior Tribunal de Justicia.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó junto al procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, del acto de jura de los dos nuevos procuradores generales adjuntos del Ministerio Público Fiscal: Marcos Germán Fink y Matías Froment.

La actividad se desarrolló en la explanada exterior del Superior Tribunal de Justicia en la localidad de Rawson, y acompañaron al titular del Ejecutivo provincial la presidenta de la Corte chubutense, Dra. Silvia Bustos, y los respectivos ministros Javier Raidan, Mario Vivas, Camila Banfi Saavedra y Ricardo Napolitani; el juez federal, Gustavo Lleral; el fiscal federal Fernando Gélvez; funcionarios de los tres Poderes del Estado, legisladores nacionales y provinciales y concejales.

Una nueva Justicia

Torres felicitó «a los dos procuradores generales adjuntos, quienes van a aportar muchísimo a la tarea titánica de poner a la Justicia de la provincia en el lugar en el que debe estar, sin mencionar la vocación de servicio de ambos, que los llevó a estar asumiendo en el día de hoy este desafío».

Asimismo, puso en relieve que «estamos ante una de las reformas más importantes en la historia de nuestra provincia y en el transcurso de tan solo un año», puntualizando que «muchas de dichas reformas son ‘bisagra’”, añadiendo que “el Código Electoral también es una ley que nos enorgullece, habiendo sido Chubut la única provincia que no contaba con el propio».

«Tener vocación reformista no tiene sentido si los resultados no son tangibles para la ciudadanía», apuntó el titular del Ejecutivo provincial, sumando a ello que «el objetivo máximo es agilizar a la Justicia, ser más amigables para con todos los chubutenses, que no se demonice más a la Justicia como parte del problema y que, por el contrario, pase a ser parte de la solución».

Austeridad y gestión

«Hay un cambio de clima que hoy se está viviendo en la provincia y en el Poder Judicial: somos ejemplo a nivel nacional del talento de nuestra gente, de nuestros programadores que desarrollaron la plataforma Espejo Chubut, que hoy es utilizada por la mitad de las provincias del país, además de haber sido solicitada también por la Justicia Federal y reconocida por la Ministra de Seguridad de la Nación», expresó el Gobernador.

«En algún momento en el pasado Chubut tuvo una de las justicias más modernas, cuando se empezó con el Sistema Acusatorio y luego el Juicio por Jurados. Después, otras provincias empezaron a avanzar, la nuestra se amesetó y hoy vemos que esta vocación de ‘aggiornarnos’ no solo se ve en el Ejecutivo y en las leyes que tratan nuestros diputados, sino también en el Poder Judicial», sostuvo Torres, destacando a su vez «la austeridad y la gestión de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, por lo que hay que reconocer públicamente lo realizado por su actual presidenta, Silvia Bustos».

Pliego de Andrés Giacomone

Por otra parte, el mandatario provincial anunció que «a partir de la vacante que hay en la Corte chubutense, desde el Ejecutivo ya hemos elevado la propuesta del actual fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y esperamos que pueda conseguir el acompañamiento necesario en la Legislatura», remarcando que «ha venido realizando un gran trabajo y no tenemos dudas de que también lo va a hacer en el Superior Tribunal».

«Comprender las necesidades de la ciudadanía»

Por su parte, el procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, resaltó que «es un día sumamente importante para los nuevos funcionarios, pero fundamentalmente para el Ministerio Público Fiscal», agregando que «ha sido un año en el que, por citar un ejemplo, se consolidó la Ley del Juicio por Jurados, pensada por nuestros constituyentes nacionales y provinciales, y en dicha institución ya llevamos 48 casos en Chubut, de los cuales 43 han recibido veredicto de culpabilidad».

«El Ministerio Público Fiscal está absolutamente conforme con esta forma de democratizar el poder, y debo agradecer especialmente al gobernador Ignacio Torres, porque rápidamente comprendió cuál era la necesidad de la ciudadanía respecto de las reformas planteadas al Código (Procesal Penal), sumado a la labor de los diputados, que lograron que se aprobara por una amplia mayoría», expresó el funcionario judicial.

Miquelarena también puso en valor la Ley de Extinción de Dominio, «que establece un sistema de recupero inmediato de los bienes en cuestión», como así también «la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, creando la figura de dos procuradores adjuntos y entendiendo que la especialización que tiene cada uno de ellos, además de su experiencia, van a mejorar el desempeño de la Justicia en Chubut».

Procuradores Generales Adjuntos

A partir de la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la consecuente eliminación de la Procuración General Adjunta con sede en Comodoro Rivadavia, dicho órgano fue reemplazado por dos nuevos cargos de procuradores generales adjuntos, en los que se desempeñarán Matías Carlos Froment y Germán Fink.

Los nuevos roles estarán vinculados a dos áreas, «Gestión, Asuntos Constitucionales y en lo Contencioso Administrativo», y «Penal y Contravencional», una modificación que implica una mejora en la dinámica de tratamiento de las causas penales y en una mejora sustancial del servicio de Justicia.