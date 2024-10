Torres solicitó la intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Trelew

Además, el titular del Ejecutivo provincial puso en valor la decisión de auditar todas las cooperativas de Chubut y aseguró que «muchas de ellas están atravesadas por los peores vicios de la mala política, con falta de transparencia y sin que los usuarios y contribuyentes sepan cómo se ejecutan los recursos».

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció este martes por la tarde el pedido de intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, y fue contundente al advertir que la medida «es una oportunidad para mostrar, después de muchísimo tiempo, que las cosas se pueden hacer bien, y para que, quienes hicieron las cosas mal, paguen las consecuencias, como corresponde».

Al respecto, cabe destacar que Torres solicitó, a través de la Secretaría de Trabajo provincial, la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y dicho organismo emitió ya la resolución correspondiente, la cual se encuentra actualmente en poder del Juzgado Federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre.

«Desidia, corrupción y desmanejos»

En este sentido, Torres remarcó que «desde el día en que asumí, me comprometí con todos los chubutenses a que cada vez que tomara una decisión importante les iba a comunicar el por qué y de qué manera lo íbamos a ejecutar». Sobre este punto, el titular del Ejecutivo provincial remarcó la necesidad de solicitar la intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y recordó que «vivimos en una de las provincias más ricas de la Argentina, y durante muchísimos años, por desidia, corrupción y desmanejos de los recursos públicos, los gobiernos anteriores fundieron una provincia prácticamente imposible de fundir, donde además naturalizamos cosas insólitas, como tener pueblos aislados energéticamente o pagar una tarifa tres o cuatro veces más cara que en otras regiones, por un servicio que en Chubut es un desastre».

«Vicios de la mala política»

«Lo más grave es que los socios y contribuyentes no sabemos cómo se administran esos recursos, porque no se presentan los balances o no hay transparencia en la administración del organismo», expresó el mandatario, y en relación a esto último, aclaró: «El problema no es el sistema cooperativista, porque así como se puede administrar bien o mal una cooperativa, también se puede administrar bien o mal una fundación, o cualquier otro organismo”, y explicó que “de hecho, hay cooperativas que están bien administradas, como por ejemplo la de Gaiman, pero otras están atravesadas por lo peor de la mala política y por los peores vicios donde se atrincheran militantes y donde las entidades se utilizan para financiar la política y se roban la plata de los contribuyentes, sin cumplir con la transparencia que deberían tener esas instituciones para demostrar cómo se ejecutan los recursos».

«Van a pagar las consecuencias»

Por este motivo, explicó Torres, «tomamos la decisión de auditar todas las cooperativas de la provincia, informar a los municipios cuál es la situación y, en el caso de ser necesario, como ocurre en Trelew, solicitar la intervención a través del INAES».

Finalmente, el titular del ejecutivo chubutense apuntó que “algunos pueden decir que esto no es competencia del Gobierno provincial, porque el poder concedente es el Municipio, pero a mí no me eligieron para ser un burócrata que le escape a los problemas, sino para resolver esos problemas y para administrar bien los recursos de la provincia, y hoy el problema de los servicios públicos es de todos los chubutenses”.