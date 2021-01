Torres solicitó extender el plazo para la recategorización de monotributistas

El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres, solicitó el jueves pasado por nota a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se prorrogue por al menos 60 días la recategorización de trabajadores bajo la modalidad de monotributo.

En la nota dirigida a la licenciada Mercedes Marcó del Pont, quien encabeza el mencionado organismo, Torres indicó que realizó el pedido “A efectos de que los contribuyentes tengan previsibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, y agrega a la solicitud “La reprogramación de las recategorizaciones de oficio”.

Asimismo, el Diputado recuerda que “las escalas del Régimen Simplificado de los Pequeños Contribuyentes se ajustan de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria, siendo esa norma suspendida durante el año 2020”, y agrega que, “Paralelamente se observa un importante en la economía de nuestro país, lo cual implicará la incorporación de una gran cantidad de pequeños Contribuyentes al Régimen General”.

Finalmente, el Legislador Nacional manifestó que “Me preocupa profundamente no solo la falta de previsibilidad que genera el gobierno en los trabajadores y la ciudadanía en general, sino también, que sea el propio gobierno el que no prevé este tipo de situaciones, profundizando los efectos de la crisis por la falta de un plan claro y la constante improvisación”. “Voy a seguir interviniendo en cada reclamo que me hacen llegar los vecinos, porque estar en contacto permanente es una responsabilidad importante para vehiculizar todas las demandas”.