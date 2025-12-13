Torres se reunió en Estados Unidos con empresarios, inversores y directivos de bancas multinacionales

Los encuentros se desarrollaron en la ciudad de Nueva York como parte de una intensa ronda de trabajo que el mandatario viene cumpliendo desde este jueves en suelo norteamericano. “Hoy el mundo vuelve a mirar a Chubut como un destino competitivo y atractivo para inversiones”, destacó el gobernador tras la gira que desarrolló junto a parte de su equipo económico y que comprendió reuniones en el Consulado Argentino, con autoridades de JP Morgan y otros bancos internacionales, y con miembros de Americas Society y el Council of the Americas.

En el marco de múltiples reuniones concretadas durante los últimos dos días en Estados Unidos, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó ante empresas, cámaras, organizaciones internacionales y bancas multinacionales las potencialidades de la provincia en materia de turismo, producción y energías renovables, así como el esquema de alivio fiscal que impulsa el Ejecutivo para promover la llegada de capitales privados y reactivar sectores clave de la economía chubutense.

“Chubut es una de las provincias con mayor potencial de la Argentina”, enfatizó el gobernador en los encuentros que nuclearon a miembros, autoridades y directivos de JP Morgan; UBS Asset Management; Goldman Sachs Asset Management; Invesco Asset Management; de Americas Society y el Council of the Americas; y del Consulado Argentino.

El titular del Ejecutivo destacó además que las reuniones que se desarrollaron en la ciudad de Nueva York fueron “muy positivas” y afirmó que “hoy el mundo vuelve a mirar a la provincia como un destino competitivo y atractivo para inversiones”.

Potencial

Luego de su participación en los cónclaves que compartió junto al ministro de Economía, Miguel Arnaudo y el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero; Torres puso en valor el proceso de transformación institucional iniciado hace casi dos años en la provincia e indicó que “estamos hablando de un factor central que nos permite ser más competitivos a escala global y atraer nuevas inversiones en una provincia cada vez más confiable y que es hoy vidriera de un potencial enorme”.

El mandatario precisó que en diciembre de 2023 “trazamos un camino de avanzar en una serie de medidas que nos permitieron radicar nuevos emprendimientos y apostar sobre todo a la producción y al trabajo”. En ese sentido, aseguró que “lejos de patear la pelota, tomamos la decisión de promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos mediante un esquema de alivio fiscal más que beneficioso para quien quiera radicarse en Chubut”.

Tras las exposiciones, el gobernador señaló que hablamos “de la agenda de desarrollo que llevamos adelante haciendo foco en la recuperación productiva y en la generación de fuentes de trabajo legítimas”, y en ese marco se refirió al paquete de leyes y herramientas promovidas por el Ejecutivo Provincial que “hacen que Chubut sea una plaza atractiva para las inversiones”.

Oportunidades de inversión

Asimismo, durante el encuentro mantenido con miembros de Americas Society y el Council of the Americas, Torres hizo hincapié en la importancia de los recursos naturales de Chubut, su ubicación estratégica en la Patagonia y el rol en la reconversión energética de nuestro país. “La provincia se posiciona como un actor clave en la promoción de las energías renovables”, sostuvo e indicó que “somos una provincia bendecida porque tenemos lo que hoy demanda el mundo: extensión territorial, los mejores rindes de viento, puertos de aguas profundas y la posibilidad concreta de industrializar nuestros recursos”, manifestó.

El titular del Ejecutivo también se refirió a la instalación de Data Centers de Inteligencia Artificial en la provincia, centros que serán alimentados íntegramente por energías limpias debido al alto nivel del recurso eólico y el potencial de Chubut para el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de avanzada.

“Tenemos una ventaja comparativa enorme por todo el recurso humano, intelectual y natural que posee nuestra provincia”, aseguró el mandatario y destacó que tanto los beneficios fiscales y normativos, como la generación de estrategias de desarrollo e industrialización “nos posicionan hoy como un destino competitivo y favorable para atraer inversiones”.

Intensa agenda

La amplia actividad del gobernador en Nueva York contempló encuentros con JP Morgan, el banco más grande del país norteamericano que opera en más de 100 naciones y que posee activos totales por más de 3.6 billones de dólares; con UBS Asset Management, la división global de gestión de activos de UBS (banco suizo que se dedica a invertir en fondos de clientes); Goldman Sachs Asset Management, división de gestión de inversores del banco multinacional; e Invesco Asset Management, gestora global de inversiones líder a nivel mundial.

También incluyó reuniones con Americas Society, organización enfocada en el análisis político y social, el intercambio intelectual y la difusión cultural; y Council of the Americas, una red que agrupa a empresas líderes internacionales para la promoción de entornos favorables de inversión, el desarrollo económico y el comercio.

En tanto, en el Consulado General y Centro de Promoción de Argentina, el mandatario recibió junto al cónsul de nuestro país con sede en esa ciudad estadounidense, Gerardo Abel Díaz Bartolomé, a representantes de distintas empresas, cámaras, organizaciones y fondos de inversión.

