Torres se hizo presente en Puerto Patriada, donde se registra un incendio activo, y supervisó en terreno las tareas de combate y evacuación*

_El titular del Ejecutivo se encuentra en la zona cordillerana, articulando en terreno junto a funcionarios del gabinete provincial y fuerzas provinciales y nacionales que trabajan de manera conjunta en el operativo para contener el foco detectado en Puerto Patriada. Asimismo, Torres instó a los intendentes de la región, quienes estuvieron presentes también en la zona, a concientizar sobre el uso racional del agua y confirmó que avanza la investigación por las amenazas registradas en la cordillera días atrás. “El año pasado tomamos una decisión política que hoy ratificamos: cualquiera que quiera asustar a la comunidad va a terminar donde tiene que terminar, preso”, advirtió._

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ordenó el despliegue inmediato de un importante operativo ante el incendio forestal registrado en la tarde de hoy en la localidad de El Hoyo, en el sector del camino a Puerto Patriada, activando así el protocolo de emergencia y destinando todos los recursos disponibles para su control y contención.

Como parte del operativo, el mandatario se hizo presente en la zona junto a integrantes del gabinete provincial, e intendentes de la región, para supervisar las tareas y coordinar las acciones en el territorio.

*Operativo reforzado con medios aéreos*

En el lugar trabajan de forma coordinada brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, personal de la Policía del Chubut, agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y distintas áreas municipales, quienes realizan tareas de combate del fuego, control del tránsito y prevención de riesgos.

El operativo se encuentra reforzado con seis medios aéreos, incluyendo dos aviones AT, tres aviones anfibios y un helicóptero, que brindan apoyo desde el aire a las tareas en tierra. Como medida preventiva, se dispuso el cierre temporal del ingreso a la zona de Puerto Patriada y se inició un operativo de evacuación de vecinos y visitantes que se encontraban en el área, con el objetivo de resguardar su seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En ese marco, el gobernador del Chubut se hizo presente en la zona afectada, donde llevó tranquilidad a vecinos y turistas, y acompañó las tareas de evacuación y combate contra las llamas.

Las tareas operativas se concentran en el combate directo del fuego, la protección de áreas sensibles y la prevención de riesgos para la población, priorizando en todo momento la seguridad de vecinos, visitantes y del personal interviniente.

Desde el Gobierno provincial se solicita a la comunidad extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal en el lugar y evitar acercarse a la zona afectada.

La situación se mantiene en permanente monitoreo y se brindará información oficial actualizada a medida que avance el operativo.

*Trabajo articulado*

Sobre las tareas que se llevan a cabo en la zona, Torres destacó “el trabajo mancomunado con los intendentes, los brigadistas y el Servicio Provincial y Nacional del Manejo del Fuego, sumado a un trabajo integral entre nuestras fuerzas provinciales y nacionales”.

*Amenazas: sigue la investigación*

Torres también se refirió a los carteles con amenazas registrados en distintos puntos de la zona cordillerana durante los últimos días, así como al hallazgo de granadas en la localidad de Epuyén, lo que implicó el inmediato despliegue de fuerzas especiales para garantizar la seguridad en la región.

“Se está haciendo el trabajo necesario para darle seguimiento y trazabilidad no solamente a las granadas que se encontraron, que pertenecían al Ejército y fueron vendidas ilegalmente o robadas, ya que los números de serie dan cuenta de que pertenecían al Ministerio de Defensa de la Nación”, precisó el titular del Ejecutivo.

*“Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”*

Las granadas “fueron dejadas en lugares públicos y transitados, lo que evidencia una intención de que sean encontradas, sumado a los carteles y escritos que aparecieron”, señaló el mandatario, remarcando que “es sabido que cada año hay quienes buscan sembrar terror en la zona, pero la diferencia es que nosotros tomamos la decisión política de no permitir ninguna toma ilegal, amenaza o acto de violencia. Como lo hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer este año: cualquiera que quiera asustar a la comunidad va a terminar donde tiene que terminar, preso”.

*Trabajo junto a los intendentes*

Por otro lado, el Gobernador anticipó que, en el contexto actual que exige un trabajo conjunto entre la Provincia y los intendentes, “vamos a lanzar también un programa comarcal junto a Río Negro y Neuquén, en el marco de la licitación conjunta que realizamos para contar con aviones y helicópteros hidrantes, que en pocos días estaremos presentando y que serán de uso exclusivo para nuestra región”.

Asimismo, aseguró que “durante este tiempo en el que rige la alerta climática, gran parte del gabinete seguirá haciendo base en la Comarca”.

*Recursos hídricos a disposición de los municipios*

Torres también se refirió a la provisión de agua potable en la zona y advirtió que “hay un factor climático importante, y tiene que ver con que este es el año de mayor sequía de la última década”. En ese sentido, recordó que “en casos puntuales como el de Cholila ya hay dos camiones trabajando en perforaciones, y los mismos recursos están a disposición de los municipios para afrontar un escenario que entendemos como extraordinario, por cuestiones netamente climáticas”.

*Brigadistas, con un rol esencial en la zona*

El Gobernador puso en relieve la labor de los brigadistas y bomberos y ratificó que “nuestra prioridad es sostener las acciones para que sigan contando con los recursos y la infraestructura necesarios”.

Por último, Torres recalcó la importancia del rol preventivo no solo del Estado, sino también de la ciudadanía.

“La concientización va de la mano con las contravenciones: si hay un vecino que no limpia un terreno abandonado, eso tendrá consecuencias. Cada frentista es responsable legalmente de la limpieza de sus terrenos, considerando que gran parte de los incendios accidentales responden a la desidia de quienes no actúan como corresponde”, indicó.

“Este mismo mensaje va a llegar a los turistas y a todos los vecinos de la provincia: está terminantemente prohibido hacer cualquier fuego en la zona”, concluyó el Gobernador.