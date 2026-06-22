Torres: “Sarmiento merece la infraestructura de una de las ciudades más importantes de Chubut”

En el marco de un nuevo aniversario de la localidad, y bajo el Plan Galina, Torres anunció que la Provincia ejecutará obras estratégicas de energía, agua potable, salud, infraestructura y vivienda. Entre ellas se destaca la construcción de la Estación Transformadora local, con una inversión superior a los $12 mil millones.

En el marco del 129° aniversario de Sarmiento, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó una serie de obras estratégicas de energía, infraestructura, salud y vivienda para acompañar el crecimiento de la localidad, entre ellas la construcción de la Estación Transformadora que permitirá fortalecer el sistema eléctrico regional.

Las iniciativas forman parte del Plan Galina, el programa provincial de infraestructura orientado a impulsar el desarrollo de las distintas localidades chubutenses mediante obras prioritarias y una planificación de largo plazo.

Participaron de la actividad el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; intendentes y jefes comunales de localidades vecinas; legisladores provinciales y concejales.

Plan de viviendas para trabajadores estatales

Durante su discurso, Torres confirmó que la próxima semana estarán finalizados los aspectos necesarios para avanzar con un plan de viviendas destinado a docentes, policías y trabajadores de la salud de la provincia.

“Con el compromiso de la Municipalidad de Sarmiento, vamos a tener listos todos los lotes para avanzar con la construcción de viviendas para docentes, policías y trabajadores de la Salud”, expresó.

Asimismo, destacó que la iniciativa también contemplará a trabajadores municipales, consolidando una política habitacional orientada a acompañar a quienes prestan servicios esenciales para la comunidad.

Una ciudad con potencial y oportunidades de crecimiento

Al referirse al presente y futuro de Sarmiento, el mandatario sostuvo que la localidad atraviesa una etapa de gran proyección y remarcó la decisión de la Provincia de acompañar ese proceso con inversiones concretas.

“Este es un momento en el que Chubut nos necesita juntos. Sarmiento tiene mucho potencial y mucho para crecer, y va a ser una de las ciudades en las que vamos a hacer el mayor esfuerzo fiscal para acompañar ese desarrollo”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la localidad requiere infraestructura acorde a su crecimiento y a su relevancia dentro del entramado productivo provincial.

“Muchas veces se habla de Sarmiento como un pueblo que creció, pero hoy es una de las ciudades más importantes de Chubut y merece contar con la infraestructura que corresponde a una comunidad de estas características”, expresó.

Torres también confirmó que la Provincia avanzará junto a la Secretaría de Salud en la recategorización del Hospital de Sarmiento, con el objetivo de ampliar prestaciones, fortalecer la atención sanitaria y reducir las derivaciones que actualmente deben realizarse a otros centros de salud.

Renovación integral de la red de agua potable

Por otra parte, el Gobernador ratificó la ejecución de una obra largamente esperada por la comunidad: la renovación y ampliación de la red de agua potable de la zona céntrica.

El proyecto contempla más de 154 cuadras de intervención y la construcción de una nueva cisterna, una infraestructura fundamental para garantizar un servicio más eficiente y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

Torres recordó que la obra había sido gestionada ante Nación y que, tras la decisión del Gobierno nacional de no continuar con su financiamiento, la Provincia resolvió incorporarla al Plan Galina para garantizar su ejecución.

“Decidimos asumir esa responsabilidad para que una obra tan necesaria pueda concretarse y para dar una respuesta definitiva a un problema histórico de Sarmiento”, señaló.

Más de $12 mil millones para fortalecer el sistema energético

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la confirmación de la construcción de la Estación Transformadora de Sarmiento, una obra estratégica para el fortalecimiento del sistema energético regional.

La inversión provincial superará los $12 mil millones y permitirá dotar a la localidad de una infraestructura clave para sostener su crecimiento, mejorar la confiabilidad del sistema y garantizar el abastecimiento energético a futuro.

“Hoy podemos confirmar que Sarmiento va a contar con la red de alta tensión y con su Estación Transformadora. Tenemos la factibilidad técnica y financiera para llevar adelante una obra fundamental para el desarrollo de la ciudad y de toda la región”, aseguró el mandatario.

Nuevo gimnasio municipal

Durante la celebración, Torres también ratificó el acompañamiento de la Provincia para avanzar en la construcción del Gimnasio Municipal N° 3, una infraestructura destinada a fortalecer la práctica deportiva y generar nuevos espacios de encuentro para la comunidad.

“Vamos a seguir trabajando para integrar cada pueblo de nuestra provincia y para que el desarrollo y el crecimiento de Chubut sean una política de Estado permanente, orientada a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”, concluyó.

Fortalecimiento energético para toda la región

En el marco de las actividades, el Gobernador y el Municipio suscribieron el convenio para la construcción, operación y mantenimiento de la Estación Transformadora de Sarmiento y de las obras complementarias necesarias para garantizar el abastecimiento y fortalecimiento del sistema eléctrico regional.

La infraestructura tendrá un impacto directo sobre la operatividad del Sistema Acueducto Lago Musters–Sarmiento–Comodoro Rivadavia–Rada Tilly–Caleta Olivia, considerado estratégico para la captación, potabilización y distribución de agua potable, así como para el desarrollo de las actividades productivas de la región.

Continuidad de la obra de agua potable

Asimismo, la Provincia acompañará financieramente a la Municipalidad de Sarmiento para garantizar la continuidad de la obra de renovación y ampliación de la red de agua potable de la zona céntrica, permitiendo retomar y concluir un proyecto fundamental para el crecimiento ordenado de la ciudad y la mejora de los servicios básicos para los vecinos.

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