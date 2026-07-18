Torres recorrió el nuevo Parque Solar Fotovoltaico de Esquel y destacó el avance de la transición energética en Chubut

La obra, desarrollada en Esquel con una inversión superior a los $331 millones, abastecerá con energía renovable a 230 hogares y evitará la emisión de 150 toneladas de CO₂ al año. “Estamos transformando la matriz energética de la provincia”, sostuvo el Gobernador.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió el nuevo Parque Solar Fotovoltaico “Arroyo Seco – Ingeniero Gabriel Saunders”, ubicado en Esquel, el primero de la Patagonia desarrollado por el sistema cooperativo. La obra fortalece la infraestructura energética de la región, impulsa la generación de energía renovable y constituye un paso importante en la estrategia provincial de diversificación de la matriz energética.

El parque abastecerá con energía renovable a 230 hogares de la región y evitará la emisión de 150 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, desplazando el uso de combustibles fósiles y contribuyendo a reducir la huella de carbono provincial.

Acompañaron al mandatario el intendente de Esquel, Matías Taccetta; el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, José Álvarez; representantes de cooperativas prestadoras de servicios eléctricos de la provincia; instituciones y fuerzas vivas de la región; y autoridades, consejeros, equipos técnicos y trabajadores de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo “16 de Octubre”, encabezados por su presidente, Miguel Illuminati.

Producción local y desarrollo

Durante la recorrida, Torres destacó que “estamos transformando la matriz energética de la provincia desde el interior” y sostuvo que el nuevo parque fotovoltaico “es un modelo de lo que queremos impulsar en todo Chubut: más producción local de energía, mayor eficiencia y un desarrollo sustentable que genere oportunidades para nuestras comunidades”.

En ese sentido, remarcó que “muchas familias cordilleranas van a acceder a energía limpia” y agregó que “esto no es solo un logro técnico. Significa producir energía en nuestra provincia, reducir la dependencia de otros sistemas, bajar costos, cuidar el bolsillo de los chubutenses y seguir impulsando el desarrollo local”.

Parque Solar Fotovoltaico

El Parque Solar Fotovoltaico “Arroyo Seco – Ingeniero Gabriel Saunders” cuenta con una superficie de 4.335 metros cuadrados y una potencia instalada de 300 kW, que le permitirá generar aproximadamente 560.984 kWh de energía al año.

La obra demandó una inversión de $331.085.021,96 y fue ejecutada por la empresa Krenergy Ingeniería S.A., constituyéndose en el primer proyecto de generación solar impulsado por el sistema cooperativo en la Patagonia.

Además de abastecer con energía renovable a 230 hogares de la región, evitará la emisión de 150 toneladas de CO₂ por año, un impacto ambiental equivalente al que generan más de 6.900 árboles para capturar esa misma cantidad de carbono durante un año.



