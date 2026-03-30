Torres recorrió el CEDETRE y destacó el trabajo del intendente Merino para recuperar un espacio fundamental para la recreación y la contención de los más chicos

El mandatario provincial recordó que, durante más de siete años, el Centro Deportivo Trelew permaneció abandonado y vandalizado, constituyéndose como un lugar inseguro que, tras su reapertura, dispone de vigilancia las 24 horas del día y de instalaciones “que permiten que más jóvenes practiquen deporte y se desarrollen como mejores personas”. Torres visitó el predio junto al intendente Gerardo Merino, en el marco del Torneo Infanto Juvenil de 10 a 14 años que se desarrolló en el lugar, y aseguró que “gracias al trabajo del intendente le devolvimos a los vecinos de Trelew un sitio que siempre les correspondió”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al intendente de Trelew, Gerardo Merino, recorrió el Centro Deportivo Trelew (CEDETRE) y destacó el trabajo realizado por el Municipio adelante para la recuperación de un espacio clave para la ciudad. Además, durante su visita al predio acompañó a las familias que se acercaron a participar del Torneo Infanto Juvenil de 10 a 14 años, que este domingo enfrentó a los clubes Racing y Defensores del Amaya.

Al término de la recorrida el mandatario recordó que el Centro era uno de los espacios públicos de la ciudad que permaneció abandonado durante más de siete años, “producto de la desidia y el abandono”, y que, a partir del trabajo impulsado por el Municipio, volvió a abrir sus puertas como un lugar de contención al servicio de clubes barriales, instituciones sociales y jóvenes que encuentran en el deporte una herramienta para formarse y crecer.

Un espacio recuperado con trabajo conjunto

Al respecto, Torres sostuvo que el CEDETRE “era un espacio deportivo vital para Trelew, consumido por el abandono, la destrucción y la desidia” y añadió que “durante muchos años fue un lugar inseguro”.

En esa línea, valoró “la decisión del intendente y el trabajo del Municipio para recuperar este lugar”, destacando que “cuando hay compromiso y se trabaja de manera articulada con la Provincia, los resultados están a la vista”.

“Hoy el CEDETRE vuelve a estar en condiciones, con presencia, monitoreo y un entorno seguro para que nuestros chicos puedan entrenar, jugar y desarrollarse”, indicó el titular del Ejecutivo.

El importante predio “está a disposición de clubes barriales, entidades sociales y de todos los vecinos de Trelew, consolidándose como un espacio de encuentro, contención y crecimiento para toda la comunidad”, concluyó el Gobernador.

Del abandono a la reapertura

Por su parte, el intendente Gerardo Merino recordó que “cuando asumimos y realizamos un diagnóstico de los edificios públicos, nos encontramos con el CEDETRE completamente abandonado, tras más de siete años de desidia, vandalismo y deterioro de un espacio que parecía irrecuperable”.

En ese sentido, resaltó que “a partir de una decisión clara del Municipio y del trabajo conjunto con la Provincia, logramos recuperar un Centro que hoy cuenta con cámaras, control de la Guardia Urbana y monitoreo permanente, constituyéndose como un espacio seguro y al servicio de la comunidad”.

El predio, que durante años sufrió vandalismo y deterioro estructural, fue recuperado mediante un conjunto de tareas planificadas, con el objetivo de devolverle funcionalidad y seguridad a cada sector del complejo.

Puesta en valor de un Centro deportivo histórico

A partir de la articulación entre la Municipalidad de Trelew y la Provincia, los trabajos para la reapertura del CEDETRE incluyen tareas de reacondicionamiento general en vestuarios y sectores comunes, mejoras en infraestructura, renovación de instalaciones eléctricas y de gas, y la incorporación de equipamiento esencial.

Asimismo, se realizaron intervenciones en el área deportiva para mejorar las condiciones de la cancha de césped sintético y del entorno, permitiendo optimizar el desarrollo de entrenamientos y competencias.

Prevención y seguridad las 24 horas

En las inmediaciones del CEDETRE también fue habilitado un puesto de vigilancia que funciona las 24 horas del día, reforzando la seguridad en toda la zona y garantizando el uso del espacio por parte de vecinos, clubes e instituciones.