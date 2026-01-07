Torres recibió el avión hidrante más grande de Latinoamérica para reforzar el combate de incendios en la Cordillera*

El Boeing 737 Fireliner arribó a Esquel y se sumará al operativo aéreo que ya cuenta con cinco aviones hidrantes y un helicóptero con helibalde. El refuerzo se concreta a partir de un acuerdo con la provincia de Santiago del Estero, y el avión quedará operativo desde mañana, con base en Esquel, desde donde será desplegado estratégicamente._

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres recibió este miércoles por la tarde en la ciudad de Esquel al avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se incorporará de inmediato al operativo de combate de los incendios forestales que afectan a la región cordillerana.

La llegada del Boeing 737 Fireliner (LV-KJS) permitirá fortalecer de manera significativa las tareas aéreas, sumándose a los cinco aviones hidrantes y al helicóptero con helibalde que ya se encuentran operando en la zona. La aeronave, de gran porte, cuenta con una capacidad de carga de hasta 15.000 litros de agua o retardante, lo que amplía sustancialmente la capacidad de respuesta frente a los focos activos.

En ese marco, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó que el avión comenzará a operar de manera inmediata en el combate del fuego, particularmente en la zona de Puerto Patriada, y subrayó que su incorporación es posible gracias a un acuerdo alcanzado con la provincia de Santiago del Estero. Asimismo, remarcó que se trata de una aeronave única en el mundo, ya que solo existen tres de estas características: una operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez lo hará en la provincia del Chubut.

*Coordinación con Nación y apoyo interprovincial*

La incorporación del Fireliner había sido anunciada previamente en una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Torres junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, donde ambos funcionarios coincidieron en señalar la gravedad del escenario y la necesidad de sumar recursos de gran escala para reforzar el combate del fuego.

En ese sentido, Torres agradeció especialmente al “gobernador recientemente electo de Santiago del Estero, Elías Suárez, por la predisposición y el trabajo conjunto que hicieron posible que, por primera vez en la historia de la provincia, un avión de estas características opere en Chubut”, y aseguró que “el Gobierno provincial no va a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra los incendios forestales”.

Desde el Gobierno del Chubut se remarcó que este refuerzo aéreo forma parte de una estrategia integral, que incluye el trabajo coordinado de brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y equipos técnicos, en un contexto complejo marcado por condiciones climáticas adversas.