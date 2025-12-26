Torres presentó la incorporación de 120 antenas satelitales para seguir fortaleciendo la conectividad educativa en el interior provincial

El gobernador encabezó un acto en la Casa de Gobierno donde se expuso el nuevo equipamiento que amplía el Plan de Conectividad que se viene desarrollando en la provincia con el apoyo de la Fundación del Banco del Chubut y ahora también la empresa Telecentro S.A. «Nos enorgullece ver cómo un programa que nació de una idea de integrar a los pueblos, termina siendo una realidad en la que podemos ver resultados tangibles», expresó, destacando la incorporación de tecnología al ámbito educativo «generando más oportunidades para las futuras generaciones».

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, encabezó este lunes en la Casa de Gobierno la presentación de 120 antenas satelitales que permitirán fortalecer el acceso a internet en escuelas de la provincia, con especial foco en zonas rurales.

El equipamiento satelital presentado en Rawson amplía el Plan de Conectividad Provincial, una política estratégica orientada a garantizar el acceso equitativo a internet en el sistema educativo chubutense.

La actividad se desarrolló pasadas las 17 horas en el Salón de los Constituyentes y el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta; la presidente de la Fundación Banco del Chubut Ornella Costa; Alberto Pierri, titular de Telecentro S.A., y Diego Magallanes, gerente de Comercialización de la empresa, además de representantes de medios nacionales como Canal 26, que acompañan la cobertura de esta iniciativa.

«Igualar hacia arriba»

«Nos enorgullece ver cómo un programa que nació de una idea de integrar a los pueblos, termina siendo una realidad en la que podemos ver resultados tangibles», destacó Torres, agregando que «la importancia y el impacto que generan iniciativas como estas, es mucho más que una antena: es igualar hacia arriba y promover la movilidad social ascendente».

«Cuando se modificó la Constitución Nacional en 1994, se desfederalizó la educación, generando entre otras cosas, asimetrías muy importantes, como por ejemplo que un chico que nace en la Capital Federal tiene, por defecto, más oportunidades de aquél que nace en el norte o en el sur. Y los gobernadores tenemos la responsabilidad de nivelar hacia arriba, y la tecnología es un instrumento excepcional para poder dar las mismas herramientas a todos los chicos», expresó el titular del Ejecutivo.

En el mismo sentido, sostuvo que «hoy tenemos que darle un segundo nivel al Plan Conectar Futuro, y ahí es donde integramos la Fundación del Banco del Chubut con una empresa líder como Telecentro, para poder darle escalabilidad; y lo que planteamos en un comienzo como el sueño de tener a toda la provincia conectada y con internet de alta velocidad, antes de marzo del próximo año vamos a estar en este mismo lugar, conectados en tiempo real con todas las localidades de Chubut», puntualizando que «detrás de esa conexión hay futuro, progreso, chicos que van a poder desarrollarse profesionalmente; y va de la mano con la decisión política de ir más allá de los días de clase».

«Tener las mismas oportunidades»

«Por supuesto, es fundamental cumplir con los días que establece el Ciclo Lectivo, pero también es importante pensar cuáles son las herramientas que le damos a los más chicos, con una educación que en muchos casos nos pone en un lugar de incertidumbre, invitándonos a aprender sobre inteligencia artificial y otros desafíos sobre los cuales, como generación, nos tenemos que hacer cargo, interpretando el crecimiento exponencial de la tecnología y aprendiendo a convivir con la misma», aseguró Torres, sumando a ello que «Chubut no va a ir a contramano del mundo: en nuestra provincia, los chicos van a tener las mismas oportunidades de aprender Programación, Inteligencia Artificial, Robótica, y en definitiva, cómo funciona el mundo, teniendo acceso a las mismas oportunidades que otros que nacen en distintos centros urbanos».

Por último, el Gobernador felicitó a la Fundación Banco del Chubut y a su titular, Ornella Costa, como así también al ministro José Luis Punta, destacando «el compromiso de sortear día a día una coyuntura económica difícil, donde hay una recesión a nivel nacional» y para concluir sostuvo que «tenemos que celebrar el futuro y que le damos a las futuras generaciones más oportunidades».

Conectividad permanente

El titular de Telecentro S.A., Alberto Pierri, sostuvo que «son tiempos distintos y de permanentes innovaciones, donde día a día hay que actualizarse» y destacó que «justamente, en Chubut es la conectividad la que permite estar al día con estas nuevas tecnologías».

«Hemos hecho un acuerdo con una empresa de nivel internacional, que es Starlink, arribando a la posibilidad de que 120 escuelas puedan estar conectadas, para que alumnos y docentes puedan tener acceso a internet de manera permanente», señaló el empresario, manifestando que «la educación es la base fundamental, por eso es importante estar actualizados».

Tecnología, conectividad y futuro

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, precisó que «es importante darle valor a tres actitudes ante el desafío de la educación chubutense: en primer lugar, estas 120 antenas que irán a escuelas de la provincia no son más que una continuidad y el fortalecimiento del Plan Conectar Futuro, iniciado con el apoyo insustituible de la Fundación del Banco del Chubut».

El funcionario agregó que «estas antenas han sido pensadas para la educación, pero más allá de que estén instaladas en escuelas, todas las localidades de la provincia van a tener hoy, por lo menos una conexión satelital».

Asimismo, Punta puso en relieve la iniciativa Juntos por la Educación, «donde la visión del Gobernador posibilitó que todos uniéramos esfuerzos para cambiar la historia de la educación de nuestra provincia», destacando el rol de la Fundación Banco del Chubut, «que apostó, fortaleció e inició el camino de la conectividad como una política fundamental que permite el desarrollo de otras que se hacen en la escuela».

Por último, el titular de la cartera educativa resaltó «la confianza del Gobernador en estas políticas, y su impulso en fortalecer la conectividad y la tecnología necesarias para desarrollar lo que todos esperamos, que es un mejor futuro para nuestros jóvenes».

Una inversión estratégica para fortalecer la educación

La incorporación de este equipamiento se enmarca en el programa provincial “Juntos por la Educación”, el más ambicioso impulsado en la historia de la provincia, que contempla acciones integrales vinculadas a conectividad y energías renovables en establecimientos educativos de todo el territorio. Así como la incorporación de espacios curriculares como Robótica, Educación Financiera e Inteligencia Artificial.

En este sentido, las nuevas antenas permitirán mejorar sustancialmente la calidad del servicio de internet, ampliando la cobertura y fortaleciendo tanto las tareas pedagógicas como la gestión institucional de las escuelas

Las 120 antenas Starlink presentadas forman parte de una primera etapa de expansión del Plan de Conectividad, con tecnología de mayor capacidad que posibilita responder a las múltiples demandas educativas actuales, en un contexto donde la alfabetización digital resulta clave para la formación de los estudiantes.

Convenio firmado y trabajo articulado

Cabe destacar que el convenio para la provisión del servicio de internet satelital, firmado días atrás, incluye la instalación, provisión de equipamiento y mantenimiento del sistema, consolidando un trabajo articulado entre el Estado provincial y el sector privado.

Desde la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres se remarcó que la implementación del nuevo equipamiento priorizará las zonas de mayor necesidad, comenzando por áreas rurales y avanzando progresivamente hacia las urbanas, con el objetivo de asegurar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes de la provincia.